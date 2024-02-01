لازم يبقى معاك بطاقة وطنية.. كيفية حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024 والشروط المطلوبة.. احصل عليها الآن

تعتبر الاستمارة الخاصة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة من إحدى الوثائق الهامة لكل مواطن في العراق، حيث يتم استخدامها كإثبات خاص للهوية الشخصية، ويمكن أيضاً أن يتم استخدامها كبديل للأحوال المدنية أو الشهادة الجنسية أو البطاقة الخاصة للسكن فمن خلال استخدام البطاقة الوطنية يمكن لحاملها إمكانية الحصول على الحقوق الإنسانية المدنية العراقية، وتعتبر أيضاً من إحدى الوثائق اللازمة لإتمام جميع المعاملات، وسوف نتناول في مقالنا كافة التفاصيل الخاصة بكيفية حجز استمارة البطاقة الوطنية.

كيفية حجز البطاقة الوطنية في العراق

يمكن لجميع الأشخاص بسهولة حجز البطاقة الوطنية في العراق باتباع الخطوات الإلكترونية البسيطة، والتي تتمثل فيما يلي:

قم بالتوجه إلى المديرية الخاصة بشؤون البطاقة الموحدة من هنا.

قم بكتابة كافة البيانات الشخصية بشكل دقيق.

ينبغي أن يتم التسجيل برقم هاتف نشط.

يلزم أن يتم الاحتفاظ بنسخة واحدة من الطلب الخاص، حيث أنه يتم تقديم موافقة لزيارة الدائرة.

في حالة الغياب ينبغي أن يتم حجز موعد آخر.

يجب أن يتم تقديم الوثائق المطلوبة لذلك.

تعمل الجهات المختصة لتحديد الموعد بالنسبة لأخذ صورة لك وأخذ البصمات المختصة.

تسجيل جميع الرسوم الخاصة بذلك.

يجب أن يتم الانتظار لفترة محددة، ليتم استلام البطاقة.

يجب التوجه إلى الدائرة واستلام البطاقة بعد انتهاء المدة المحددة لذلك.

الشروط اللازمة للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة

هناك بعض الشروط التي يجب أن يتم استيفائها للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة، وتتمثل فيما يلي: