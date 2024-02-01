اتفرج ببلاش.. موعد مباراة الاردن وطاجيكستان وجميع القنوات الناقله بجودة عالية HD

يتساءل محبي كرة القدم عن موعد مباراة الاردن وطاجيكستان فهي من المباريات التي سوف تجرى ضمن فعاليا بطولة كأس أسيا التي تجرى الآن بين العديد من المنتخبات الأسيوية، حيث يشترك فيها عدد كبير من المنتخبات الدولية المعروفة داخل القارة الأسيوية، كما أن هذه المباراة تعد من المباريات القوية التي ينتظرها الجميع لأنها تضم أحد الفرق العربية التي سوف يقوم بتجيشعها عدد كبير من العرب، ومن خلال متابعتنا تعرف على موعد إقامة المباراة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الاردن وطاجيكستان

ما هو موعد مباراة الاردن وطاجيكستان؟ يتنظر جميع متابعي بطولة كأس أسيا المباراة التي سوف تقام بين الفريقين لمعرفة الفريق الذي سوف يتمكن من الصعود إلى الدور نصف النهائي ومنها إلى المباراة النهائية، ويكون موعد إقامة المباراة كما يلي:

من المقرر أن يتم بدء فعاليات المباراة خلال يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر فبراير للعام الحالي.

يتم بدء المباراة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

تكون في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءًا بتوقيت مصر وليبيا.

كذلك تكون في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية والكويت والأردن وعدد من الدول العربية الأخرى.

تكون أيضًا في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة

يهتم الجميع أيضًا بالتعرف على القنوات التي سوف تعمل على إذاعة المباراة لديها بشكل مباشر إلى الجماهير في المنازل، حيث تكون تلك القنوات كما يلي:

1- قناة beIN Sports Asian Cup 1

تعد إحدى القنوت المفتوحة التي تعمل على إذاع المباراة لديها، ويكون ترددها كما يلي:

القمر الصناعي : نايل سات

التردد: 12188

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

2- قناة SSC الرياضية السعودية

تعتبر أيضًا قنوات SSC الرياضية السعوديةإحدى القنوات التي تساهم في إذاعة المباراة لديها، ويكون ترددها كالتالي: