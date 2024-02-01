الدولار الأمريكي يصل إلى قمة جديدة مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك اليوم.. اعرف وصل الصرف لكام !!

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين الموجودين في مصر سواء كانوا من أصحاب الشركات التجارية أو المصانع الكبرى والذين يقوموا باستخدام عملة الدولار بشكل متكرر عن أسعار الدولار في السوق السوداء, وهذا قبل الاجتماع البنك المركزي اليوم خلال تلك الساعات المقبلة ونجد أن الدولار في السوق السوداء قد ارتفع كثيرا وهناك حالة من التذبذب الواضح بالنسبة لقيمة الدولار في السوق السوداء أمام الجنيه المصري, بينما بالنسبة لسعر الدولار في البنوك فنجد أنه قد شهد استقرار واضح لذلك في هذا الموضوع ومن خلال موقعنا المتميز سوف نذكر لكم آخر تحديث لأسعار الدولار اليوم في السوق الموازي بالإضافة إلى ذكر سعر الدولار في البنوك وفقا لآخر تحديث بتاريخ الأول من فبراير لعام 2024.

سعر الدولار في السوق السوداء

أسعار الدولار قد شهدت ارتفاع مخيف وكان هذا في عكس توقعات الكثير من الأشخاص بان ينخفض بعض الشيء إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعه وقد جاءت لليوم على النحو التالي:

قيمة 1 دولار أمريكي 68.9 جنيه مصري.

قيمة 5 دولار أمريكي 344.4 جنيه مصري.

قيمة 10 دولار أمريكي 688.9 جنيه مصري.

قيمة 25 دولار أمريكي 1,722.2 جنيه مصري.

قيمة 50 دولار أمريكي 3,444.5 جنيه مصري.

قيمة 100 دولار أمريكي 6,889.0 جنيه مصري.

قيمة 500 دولار أمريكي 34,445.0 جنيه مصري.

قيمة 1000 دولار أمريكي 68,890.0 جنيه مصري.

قيمة 5000 دولار أمريكي 344,450.0 جنيه مصري.

قيمة 10000 دولار أمريكي 688,900.0 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

بالنسبة لأسعار الدولار في البنوك المختلفة سنجد أنها قد شهدت حالة من الاستقرار وإليكم أسعار الدولار في أشهر البنوك الموجودة في مصر: