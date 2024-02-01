“هتموتي عيالك بايديك”… تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في الأسواق يدمر المناعة والكبد.. سم قاتل لعيالنا!!

في الآونة الحالية شاهدنا بعض الشكاوي حول شراء بعض الزيوت التي قد يكون هناك تفاوت في أسعارها مقارنة بالزيوت المستخدمة في حياتنا اليومية، وظهرت عدة تحذيرات من هذا الزيت، حيث أشاروا إلى أنه يجب ألا تقوم بشراء زيت الطعام الذي يتم بيعه من قبل الباعة المتجولين في الأسواق، حيث أن هذا النوع من الزيت يؤدي بالضرورة إلى الأمراض والسرطانات التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

إعادة تدوير الزيت المستعمل لعام 2024

صدرت عدة تحذيرات بشأن هذا الزيت، وتم التحذير من شراء زيت الطعام المعروض للبيع عند الباعة المتجولين في الأسواق، حيث تتم تلك العملية بشراء زيت الطعام المستعمل من المنازل والمطاعم ومصانع الشيبسي الذي تم استخدامه عدة مرات، ومن ثم يقوموا بإعادة استخدام هذا الزيت مرة أخرى ولكنه ليس صالحًا للاستخدام البشري، وإليكم كيفية إعادة تدوير الزيت المستعمل في الآتي:

تتضمن تلك العملية القيام بإضافة المواد الكيميائية التي تساعد على تغيير اللون من داكن إلى فاتح.

ثم يقوم عادةً بتعبئتها في زجاجات نظيفة مرة أخرى ويتم عرضها للبيع في الأسواق.

لذلك، يجب عليك تجنب شراء هذا النوع من الزيوت وعدم اقتنائها.

تحذيرات بشأن الزيت المستعمل لعام 2024

من الأفضل أن تبتعد تمامًا عن شراء زيت الطعام من الباعة المتجولين في الشوارع، فأنت تؤذي نفسك أولاً وتلحق ضررًا بأبنائك وتؤثر على صحتهم وتعرضهم للإصابة بالأمراض عند استخدامك لهذه الأنواع من الزيوت، حيث أن استخدام هذه الأنواع عدة مرات يشكل خطرًا كبيرًا على حياة البشر، لأن الزيت يتعرض لدرجات حرارة مختلفة مما يتسبب في تضرر صحة الإنسان وتعرضه للإصابة بالأمراض.