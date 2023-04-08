هنا.. ملخص مباراة ريال مدريد وفياريال (2-3) اليوم الدوري الإسباني

تشكيلة ريال مدريد أمام فياريال اليوم سوف تبدأ مباراة قوية اليوم بين فريقي ريال مدريد أمام فياريال وذلك في مسابقة الدوري الأسباني 2023 من ضمن منافسات الجولة 28 وبالتالي يسعى كل من الفريقين في هذه المباراة القوية إلى تحقيق الفوز والانتصار حيث يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب ولديه 59 نقطة أما فريق فياريال المركز السادس ولديه 44 نقطة.

تشكيلة ريال مدريد أمام فياريال اليوم

سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على التشكيل المتوقع في مباراة اليوم أمام ريال مدريد ضد فريق فياريال وتتمثل في الآتي:

حراسة المرمى اللاعب تيبو كورتوا.

في خط الوسط يوجد اللاعب ألعاب وكارفاخال وكذلك ما مافينجا.

خط الوسط يشمل توني كروس وكذلك فالفيردي ولوكا مودريتش.

خط الهجوم اللاعب كريم البنزين وجونيور ورودريجو.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم

تبدأ مباراة قوية اليوم في منافسات الجولة 28 في الدوري الأسباني بين ريال مدريد وفياريال وسوف تتم إقامتها على إستاد سانتياغو برنابيو، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 مساء بتوقيت المملكة السعودي سوف يتم إذاعة هذه المباراة على قناة بي أن سبورت 4 على قناة بي أن سبورت بيراميدز. مباراة ريال مدريد وفياريال المدير الفني لفريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي يخطط في الوقت الحالي إلى المباراة التي سوف يواجهها أمام نادي فياريال حيث يسعى كل من الفريقين إلى تحقيق الفوز والانتصار في المباراة القوية التي سوف تتم إقامتها. تمكن نادي ريال مدريد في الفترة الماضية إلى الفوز في العديد من المباريات وتمكن من تسجيل العديد من الأهداف وصلت إلى 10 أهداف منها أربعة أهداف أمام الفريق الكتالوني.

القنوات الناقلة لمباراة اليوم

سوف يتم إذاعة مباراة اليوم بين فريقي ريال مدريد وأمام فريق فياريال في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة وسوف يتم إذاعة المباراة في مكة المكرمة في تمام الساعة 10:00 مساء، وسوف يتم بث هذه المباراة على قناة بي أن سبورت 4 وكذلك قناة بي أن سبورت بيراميدز 1 سوف تقوم ببث جميع مباريات الدوري الأسباني، والعديد من البطولات الأوروبية التي يتابعها فئة كبيرة من عشاق كرة الساحرة المستديرة.

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