من هُنــا .. رابط نتائج التوجيهي التكميلي الثانوية العامة بالاردن 2024

يقوم طلاب عديدة بالبحث عن نتائج الامتحانات التكميلية الثانوية العامة في الأردن و تعتبر من أبرز النتائج المهمة التي ينتظرها آلاف الطلاب في جميع أنحاء الأردن، والتي من المفترض أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة من الأيام القادمة من شهر فبراير 2024، وبعدها سيكون متاح الاستعلام عنها بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للوزارة باستخدام الاسم أو رقم الجلوس الخاص بالطالب.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي

الان عزيزي الطالب يمكنك الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في الأردن باتباع خطوات بسيطة، وتتضمن هذه الطريقة الخطوات الأتية:

اولا يجب عليك القيام بالدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الأردنية من هنا

ثم قم بالضغط على خدمة نتائج الطلاب عبر الموقع.

ثم يجب عليك بعد ذلك اضغط علي خانة استعلام عن نتائج امتحان التوجيهي 2024.

ثم يجب عليك بعد ذلك قم بتحديد تخصص الطالب علمي أو أدبي.

ثم يجب عليك القيام بإدخال اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب المتقدم.

ثم بعد ذلك قم بإدخال رقم الجلوس في الأماكن المخصصة لذلك بشكل صحيح.

ثم قم واضغط على خانة “بحث” لظهور النتائج.

نتائج التوجيهي

يمكن الحصول على رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 مباشرةً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.