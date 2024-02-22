اعرف دلوقتي .. أسعار المحروقات في الأردن لشهر فبراير 2024

يتوقع حدوث تغيرات بأسعارها خلال هذا الشهر حسب ما يحدث من تطورات مستمرة بالقطاع الخاص بالنفط والطاقة، وقد بدأ تطبيق التسعيرة الجديدة من يوم ١ فبراير والذي كان الخميس السابق، ووفقًا للتوقعات فقد يزيد سعر بنزين ٩٠ وبنزين ٩٥ ويظل سعر الديزل وأسطوانة الغاز والكاز ثابتاً، وسنعرفك اليوم على الأسعار التي وصلت لها المحروقات وأسعار البنزين بنوعيه والسولار وغيرهم والموعد الذي سيبدأ بيعهم به.

أسعار المحروقات في الأردن لشهر فبراير 2024

حسب التصريحات الصادرة من وجدي مخامرة فإن حكومة الأردن سترفع من أسعار البنزين بنسبة ١٪ لكل من بنزين ٩٠ وبنزين ٩٥، بينما ستظل أسعار الغاز والكاز والديزل ثابتة بالتسعيرة الخاصة بها في الشهر القادم، ويؤكد مخامرة مع ذلك عدم تأثر الأردن بشكل كبير بما يحدث من تطورات في الأزمة الخاصة بباب المندب لأن النفط سيظل مستمرا في استيراده من كل من السعودية والعراق من خلال طرق أخرى.

أسعار البنزين لشهر فبراير في الأردن

قامت اللجنة الخاصة بتسعير مشتقات النفط بالأردن بتخفيض أسعار الوقود والمشتقات الخاصة به في شهر يناير بحوالي ٢٠ فلس خصوصًا بالنسبة لبنزين ٩٠، وبحوالي ٣٠ فلس بالنسبة لبنزين ٩٥، وقامت كذلك بتخفيض سعر السولار بحوالي ٣٠ فلس، ونوضح لك فيما يلي الأسعار التي وصلت لها الوقود بسعر فبراير بالأردن وهي:

وصل سعر اللتر من بنزين اوكتان ٩٠ إلى حوالي ٩١٠ فلس وذلك عوضاً عن ٨٩٥ فلس.

وصل سعر اللتر من بنزين اوكتان ٩٥ إلى حوالي ١١٥٠ فلس وذلك عوضاً عن ١١٣٠ فلس.

تم تثبيت سعر اللتر من السولار أو الديزل ليكون ٧٢٠ فلس كالسابق ولم يحدث به تغيير.

تم تثبيت سعر الكيروسين أو الكاز عند مبلغ ٦٢٠ فلس.

تم تثبيت سعر الاسطوانة من الغاز المنزلي عند مبلغ ٧ دنانير.

وقد تقرر البدء بالبيع بالاماكن المخصصة لتوزيع الغاز والاسطوانات والمحطات من الخميس الموافق لتاريخ ١ فبراير، بمعنى أنه قد بدأ أول أمس.