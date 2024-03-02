رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية في العراق عبر منصة أور

يعد دفع المخالفات الصادرة على مختلف السيارات والمركبات من أهم الأمور التي ينشغل بها عدد لا حصر له من المواطنين في المملكة السعودية، ويريد عدد هائل من المواطنين في المملكة السعودية في دفع المخالفات المرورية لتجنب فرض أنواع الغرامات المختلفة ولدفع المخالفات المرورية يجب أولاً معرفة قيمة هذه المخالفة، وقد تم توفير خدمة تمكن السعوديين من الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكن الاستعلام عن المخالفات من خلال الرابط الذي أنشأته وزارة الداخلية في المملكة لمعرفة قيمة المخالفة للسيارة المملوكة للمواطن السعودي، وتم إطلاق خدمة الاستعلام عن المخالفات إلكتروني منذ بداية عام 2023 للتيسير على المواطنين، كما تم توفير خدمة الدفع الإلكتروني ليتمكن صاحب السيارة من دفع المخالفات في موقعه دون الحاجة للذهاب إلى أحد المكاتب التابعة لهيئة المرور في المملكة لدفع الغرامات، وتتم عملية الاستعلام الإلكتروني وفق ما يلي:

أولا قم بالدخول إلى موقع وزارة الداخلية في المملكة السعودية من هنا

ثم انتقل إلى القسم الخاص بالخدمات التي يستفيد منها المواطن إلكترونياً.

ثم قم بتحديد الخيار الخاص بمنصة أبشر.

اختر قسم الأفراد.

ثم اضغط على الزر للاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية التي تم تحديدها.

ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة لمعرفة المخالفة المرورية.

ثم انقر فوق علامة التبويب عملية الاستعلام.

بعد ذلك انتظر حتى تظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المرورية وطرق دفع المخالفات المرورية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية

يتم فرض مجموعة من المخالفات المرورية على بعض السائقين في السعودية عند قيامهم بأشياء معينة أثناء قيادة السيارة، حيث تعتبر هذه الأمور مخالفة لقواعد المرور في السعودية، وفي حال التأخير في دفع المخالفة يتم فرض غرامة تتراوح من 150 إلى 300 ريال، وحالات فرض المخالفات هي كما يلي: