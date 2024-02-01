أغاني مسلية شغالة 24 ساعة.. استقل معنا تردد قناة كراميش الجديد 2024 أفضل قناة للأطفال على القمر الصناعي النايل سات.. وفرح عيالك

يبحث عدد كبير جدا من الأمهات والآباء وهذا من مختلف الدول العربية بشكل متكرر وبشغف عن التردد الجديد لقناة كراميش وهي من أحد أهم قنوات الأطفال الموجودة على القمر الصناعي نايل سات ونجد أن قناة كراميش هي من قنوات الأطفال المميزة والمحببة جدا لدى الأطفال ويرجع هذا لعدة أسباب من أبرزها الأغاني الجميلة التي تقوم بتقديمها سواء كانت أغاني ترفيهية أو الأناشيد الدينية التي تحث الأطفال على الالتزام بتعليم الدين الإسلامي، وفي هذا الموضوع نذكر لكم التردد الجديد لها.

تردد قناة كراميش 2024

نجد أنه باستخدام تلك الترددات الجديدة لقناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات سوف يتمكن جميع الأمهات، من تحميل قناة كراميش المتميزة على جهاز الاستقبال الخاص بهم علما بأن هذه القناة تقوم ببث محتواها دون انقطاع ولا يوجد أي تشويش والعرض وبصوت ممتاز، وقد جاءت الترددات الجديدة لقناة كراميش على الأقمار الصناعية المختلفة على النحو التالي:

القمر الصناعي النايل سات

التردد 11429

التردد: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب عمودي.

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11390

رقم الكود: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

قائمة أغاني قناة كراميش 2024

نجد أن قناة كراميش قد قامت بتحديث محتواها وأصبح يوجد عليها الآن مجموعة جديدة من الأغاني المسلية والممتعة للأطفال وكذلك الإنشاد الديني

وإليكم قائمة بتجدد قناة كراميش للعام الحالي 2024: