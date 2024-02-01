تابع HD.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 146 كامله اون لاين وجميع القنوات الناقلة من قصة عشق

يعبر مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 146 من المسلسلات التي يتابعها عدد كبير من الأفراد على مستوى العالم بشكل كامل، فهو عبارة عن مسلسل يضم ملحمة تاريخية حيث يضم أضخم الإنتاجات التي توجد داخل الدراما التركية فهي سيرة ذاتية تحكي عن المؤسس عثمان بن أرطغول ويضم المسلسل عدد هائل من الملاحم التاريخية التي يفضل متابعتها العديد من الأفراد، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على هذا المسلسل بالتفصيل وأهم القنوات الناقلة له.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 146

ينتظر الكثير من الأفراد أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 146 المتوقع أن تحدث، حيث يحمل المسلسل عدد كبير من المفاجأة التاريخية التي لا يعرفعها الجميع، ويسهل عليه جذب أكبر عدد من المتابعين بسبب المشاهد الأكثر واقعية على الإطلاق التي يضمها، حيث تكون أحداثه كما يلي:

يعرض المسلسل حياة المؤسس عثمان بن أرطغرل والسيرة الذاتية التي كان يتمتع بها.

يذكر المعارك التي خضها المؤسس عثمان ضد مغول الشرق وكذلك معاراق بزنطيي الغرب.

يتناقش أيضًا المسلسل أسباب ضعف الدولة والخبانات التي تعرض لها البطل من الأقارب.

يضم المسلسل الجهاد الذي قام به عثمان ومحاربته لكي يتم زرع الشجرة التي سوف ظللت الفروع الخاصة بها الدنيا.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يوجد عدد من القنوات الفضائية المختلفة التي تعمل على عرض المسلسل بشكل حصري في الكثير من الدول العربية وكذلك الدولة التركية أيضًا، ومن أهم تلك القنوات كما يلي:

1- قناة ATV التركية

تعمل قناة ATV التركية على عرض هذا المسلسل في تمام الساعة الـ 7 بتوقيت القاهرة، وكذلك يتم إذاعته في الـ 8 كساءًا بتوقيت السعودية كل أربعاء بشكل حصري، وتكون ترددها كما يلي:

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

2- قناة الفجر الجزائية

تعتبر أيضًا إحدى القنوات التي تقوم بإذاعة المسلسل باللغة العربية في تمام الساعة الـ 11 مساءًا من كل خميس، ويكون ترددها كما يلي: