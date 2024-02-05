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أخيرًا ظهرت .. كشوفات أسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري لشهر فبراير 2024
أسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري لشهر مارس 2024 تم الإعلان عنها من قبل قيادة القوات المسلحة العامة بالأردن، فيخصم المبلغ الشهري للاشتراك من الراتب الخاص بالمشارك من قبل الدائرة المالية التابعة للقوات المسلحة بالأردن، ومن ثم يعاد شهرياً للصندوق، ويريد الكثير من الأشخاص الذين تقدموا للإسكان العسكري بالأردن معرفة الأسماء الذين تم قبولهم للاستفادة من الإسكان والتي سنعرفك على طريقتها بالسطور القادمة.
قرض الاسكان العسكري
يستطيع الأشخاص أن يستعلموا عن المستحقين للدعم السكني بالأردن عن طريق وزارة الإسكان باتباع هذه الخطوات:
- يتم أولا الدخول للموقع الخاص بمؤسسة الإسكان.
- يتم وضع الرقم الوطني بشكل دقيق بالخانة الخاصة به.
- يتم وضع الرقم العسكري كذلك بالمكان الخاص به.
- يتم الضغط فوق استعلام.
شروط الاستفادة من الإسكان العسكري بالأردن
قامت قيادة القوات المسلحة العامة بالأردن أنه سيتم تخصيص دورن السكن وقرضه بموافقة من قبل المجلس وبشروط معينة كما يلي:
- يتم استبعاد من يتوفى خلال تأدية الخدمة أو من تنتهي الخدمات الخاصة به بسبب المرض أو الإصابة طالما لا يستحق حصوله على التقاعد حسب البند رقم ١.
- يستثنى المشاركين بالصندوق المستفيدين من بند ١ وبند ٤ من الشهداء أو من يحتاجون لرغبة كاملة بسبب العمليات الحربية.
- يكون الهدف من دور السكن هو تقديم قروض وتوفير الإسكان إلى الأفراد المشتركين حسب مدة الخدمة الخاصة بهم بعيدًا عن رتبتهم.
- تسديد المبلغ أثناء المدة التي يقوم المجلس بتحديدها بشرط ألا يزيد عن ٣٠ سنة.
- أن يكون قيمة القرض الأعلى ١٠ آلاف دينار وإعفائه من الفائدة.
- قضاء المشترك مدة خدمة فعلية لمدة ٢٠ سنة على الأقل.