أخيرًا ظهرت .. كشوفات أسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري لشهر فبراير 2024

أسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري لشهر مارس 2024 تم الإعلان عنها من قبل قيادة القوات المسلحة العامة بالأردن، فيخصم المبلغ الشهري للاشتراك من الراتب الخاص بالمشارك من قبل الدائرة المالية التابعة للقوات المسلحة بالأردن، ومن ثم يعاد شهرياً للصندوق، ويريد الكثير من الأشخاص الذين تقدموا للإسكان العسكري بالأردن معرفة الأسماء الذين تم قبولهم للاستفادة من الإسكان والتي سنعرفك على طريقتها بالسطور القادمة.

قرض الاسكان العسكري

يستطيع الأشخاص أن يستعلموا عن المستحقين للدعم السكني بالأردن عن طريق وزارة الإسكان باتباع هذه الخطوات:

يتم أولا الدخول للموقع الخاص بمؤسسة الإسكان.

يتم وضع الرقم الوطني بشكل دقيق بالخانة الخاصة به.

يتم وضع الرقم العسكري كذلك بالمكان الخاص به.

يتم الضغط فوق استعلام.

شروط الاستفادة من الإسكان العسكري بالأردن

قامت قيادة القوات المسلحة العامة بالأردن أنه سيتم تخصيص دورن السكن وقرضه بموافقة من قبل المجلس وبشروط معينة كما يلي: