دلوقتي .. اعرف كيفية الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة 1445 وطباعتها عبر بوابة أبشر!!

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إطلاق خدمة الاستعلام عن مدة تأشيرة الخروج والعودة، وذلك عبر مواقعها الإلكترونية لمساعدة الأشخاص في معرفة جميع المعلومات الخاصة بهم، أيضًا لمعرفة صلاحية التأشيرة والرسوم المقررة للدفع، بجانب ذلك معرفة ميعاد تجديد التأشيرة وذلك من خلال منصة أبشر الرقمية، وسوف نقوم بتوضيح طريقة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، ومدة انتهائها خلال السطور التالية.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر

يمكنك الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من خلال عدة خطوات يجب اتباعها، وهذه الخطوات تتمثل في النقاط التالية:

تسجيل الدخول على البوابة الرقمية لمنصة أبشر من هنا.

الضغط على خانة الخدمات.

الضغط على خانة حالة تأشيرة الخروج والعودة.

اضغط على الرابط الإلكتروني للخدمة.

تسجيل الدخول إلى المنصة.

الضغط على خانة خدمات المكفولين، واضغط على خانة الاستعلامات.

الضغط على تأشيرة الخروج والعودة.

ستظهر أمامك نافذة فيها جميع البيانات المتعلقة بالتأشيرة.

خطوات طباعة تأشيرة الخروج والعودة

يمكنك طباعة تأشيرة الخروج والعودة من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة مقيم، وذلك من خلال عدة خطوات يجب اتباعها وتكمن في النقاط التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الالكتروني لمنصة مقيم من هنا.

كتابة الاسم، وكلمة المرور، والكود المرئي لكي يتم تسجيل الدخول.

الضغط على خانة متابعة ثم انقر على إدارة المقيمين.

النقر على خانة البحث عن مقيم.

كتابة رقم جواز سفر المقيم، أو أكتب بيانات الإقامة.

الضغط على خانة بحث.

سوف تظهر نافذه على الشاشه فيها كافة التفاصيل الخاصة بالتأشيرة.

الضغط على خانة طباعة بيانات مقيم لكي يتم الحصول على التأشيرة بصورة ورقية.

موعد انتهاء صلاحية تأشيرة

يتحدد ميعاد انتهاء صلاحية التأشيرة في حال صدورها من جانب صاحب العمل، فتكون مدتها ثلاث شهور أو 90 يوم متتاليين، وفي حال صدورها بدون صاحب العمل فتكون مدتها شهر واحد فقط.