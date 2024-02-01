صرف رواتب المتقاعدين والمدنيين في العراق لشهر فبراير 2024 ورابط الاستعلام عبر وزارة المالية العراقية

صرف رواتب المتقاعدين والمدنيين في العراق لشهر فبراير 2024، بدأ الكثير من المواطنين يتوجهون لمحرك البحث الأساسي جوجل لمعرفة موعد بدء صرف مستحقات الشهر للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وهذا لأنهم صرف الرواتب يأتي بالتزامن مع انطلاق شهر ميلادي جديد، حيث تعمل وزارة المالية على تحديد مواعيد ثابتة وأساسية لصرف الرواتب الشهرية

يشعر الكثير من المواطنين بحالة من القلق لأن الموعد الرسمي للصرف يأتي في عطلة الأسبوع الرسمية وهذا ما يجعلهم يبحثون بدون توقف لحين الوصول إلى المصدر الرسمية والتأكد من موعد إيداع وصرف الرواتب، ترقبوا معنا السطور التالية وسوف ننشر لكم أخبار سارة وسعيدة فيما يتعلق بموعد صرف رواتب المتقاعدين والمدنيين في العراق لشهر فبراير 2024.

صرف رواتب المتقاعدين والمدنيين في العراق لشهر فبراير 2024

قامت وزارة المالية العراقية بالإعلان منذ قليل عن بدء صرف مستحقات المتقاعدين والعسكريين والمدنيين بدايةً من اليوم الخميس الموافق 1 من شباط 2024 وهذا لأن موعد الصرف يوافق السبت 3 من شباط وتكون جميع البنوك والمكاتب المخصص بالصرف مغلقة للعطلة الأسبوعية.

وهذا ما يجعل الوزارة تعلن عن تبكير موعد الصرف، وتؤكد أن الأخبار التي تم تداولها الساعات الماضية عن تأخير موعد الصرف ليوم الأحد 4 شباط مجرد شائعات التلاعب بأعصاب المواطنين وحدوث بلبل للتشكيك في مصداقية وزارة المالية وعلى المواطنين التوجه مقرر الصرف والحصول على المستحقات.

رابط الاستعلام عن مستحقات المتقاعدين 2024

لمعرفة أدق التفاصيل عن رواتب المتقاعدين في العراق لشهر فبراير الجاري 2024 يرجى اتباع ما يلي: