كونامي تفجرها مجاناً 4 لعيبه من البرازيل فري هدايا مناسبة كرنفال البرازيل القادمه مش معقول!! efootball 2024

اقترب الموسم الرابع الذي انتظره جميع لاعبوا اي فوتبول، حيث سيتم تغيير اللعبة تماماً من الإضافات الحديثة والحصرية والتي سوف تدعم العديد من اللاعبين بتوزيع العديد من الهدايا الأسطورية المميزة، في الفترة الأخيرة تم إضافة العديد من اللاعبين إلي اللعبة بالإضافة إلي الدوريات الحديثة وغيرها من الإضافات، والمفاجأة هنا أن اللعيبة كلها من نوع الايبك بوستر الأزرق، بالإضافة إلى أن هذه اللعيبة يوجد منها محترفون منتخب البرازيل، وقد أعلنت كونامي عن احتفالية الكرنفال في البرازيل لذلك من المؤكد نزول لعيبة قوية من منتخب البرازيل.

كونامي تصدر 4 لعيبة من البرازيل مجاناً

نشرت كونامي العديد من اللعيبة الحديثة ولكن لن يتم نزول اللعبية في تحديث واحد، سوف يأتي جزء في التحديث القادم وجزء اخر في التحديث الذي يليه، عدد اللعيبة المضافة 17 لاعب محترف منهم 4 لعيبة من منتخب البرازيل وهم

Neymar Jr

Romario

Cafu

Denilson

كما أنه تم اضافة روبيرتوكارلوس ولكنه مع فريق الريال فلا يحسب مع منتخب البرازيل وكذلك تم نزول العديد من اللعيبة القوية جداً ولكنها حديثة الشهرة فمن المتوقع رؤية نتائج افضل واقوي مع بداية التحديث.

توقعات الخميس القادم في احتفالية الكرنفال 2024

أول توقع

كما حدث في العام الماضي هو تنزيل شركة كونامي باك قوي للعيبة البرازيل وبالطبع سيكون هناك نيمار وروماريو وكافو وغيرهم.

ثاني توقع

من المتوقع ان تقدم شركة كونامي واحدة من افضل الهدايا الأسطورية علي الإطلاق بسماحها باستلام اللعيبة الأربعة بصورة مجانية علي مدار الأربع أسابيع القادمين، بتوفير فتحه مجانية واحدة في كل أسبوع.