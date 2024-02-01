“الذهب طار في السما”.. مفاجأة كبيرة وغير متوقعة في اسعار الذهب اليوم الخميس 1 فبراير 2024 وعيار 21 يصدم الجميع!!

يتحرك سعر الذهب في الآونة الأخيرة نحو الزيادة غير المتوقعة في جميع الأعيرة، جاءت هذه الزيادة بناءً على الزيادة العالمية في سعر الذهب، وبدأت التغيرات السريعة في الأسعار منذ أول أمس والذي فاجئ المستثمرين، حيث تخطى عيار 21 سعر 4000 للجرام الواحد و مازال مستمر نحو الزيادة دون معرفة مصير استقرار الأسعار الأيام القادمة.

سعر الذهب اليوم الخميس

بدأ المعدن الأصفر اليوم في بداية تعاملاته في الأسواق المصرية استقرار على سعر نهاية تعاملات الأمس في جميع الأعيرة، ينتظر الجميع اجتماع البنك المركزي المصري اليوم للفصل في الأسعار ووضع حد للاستقرار، كما قال أمير رزق في تصريحاته إن تذبذب سعر الذهب جعل التجار يضعون أسعار لمتوسط سعر الجرام إلى أن تستقر في جميع الأسواق.

سعر الذهب عيار 21

في بداية تعاملات اليوم الخميس استقر المعدن الأصفر على الزيادة التي حدثت منذ يومين ليسجل اليوم 4005 جنيه، وسعر البيع بالمصنعية حوالي 4105 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

اليوم عيار 18 في بداية التعاملات يعلن استقراره حسب الأسعار العالمية ليسجل نحو 3471 جنيه، وبالمصنعية حوالي 3571 جنيه.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس

حافظ الذهب عيار 24 في بداية تعاملات صباح يوم الخميس ليسجل نحو 4639 جنيه دون إضافة مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

مع الارتفاع المزمن في سعر الذهب عالميًا الأيام السابقة فقد تخطى الجنيه الذهب عيار 21 حاجز الـ 30 ألف جنيه، ليعلن استقراره في بداية تعاملات اليوم بنحو:

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عيار 21 والذي يزن حوالي 8 جرام بسعر 32400 جنيه.

تحسب مصنعية الجرام حسب ماركة المشغولات الذهبية وتختلف من تاجر لآخر.

سعر الذهب عالميًا

تحرك الذهب عالميًا نحو زيادة غير متوقعة، يرجع ذلك بسبب تدهور الأوضاع في الاقتصاد عالميًا، ترتفع سعر أونصة الذهب عيار 24 خلال الأيام الماضية ليسجل اليوم نحو 2040 دولار.

مصنعية الذهب في الأسواق المصرية

مع حدوث زيادة في الأسعار الحالية في المعدن الأصفر فلا بد من اختلاف المصنعية في أسواق الذهب، حيث يتم احتساب نسبة من 4% إلى 4.5% من سعر قيمة الجرام الواحد المشغولات الذهبية المتداولة في أسواق القاهرة الكبرى.