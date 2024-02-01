الأول بعام 2024.. البنك المركزي المصري سعر الفائدة وحسم مصيرها اليوم

المستثمرون ورجال الأعمال والمصريون جميعًا يبحثون في الوقت الحالي عن قرار البنك المركزي المصري سعر الفائدة، حيث ينتظرون على أحر من الجمر الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في عام 2024، وذلك لحسم الأسعار الخاصة بالفائدة على الإيداع والإقراض، حيث اليوم هو الاجتماع الأول والذي سيحسم الأمر أمام الجميع.

البنك المركزي المصري سعر الفائدة

حتى الآن لم يجتمع البنك المركزي المصري لحسم الأسعار فيما يخص الفائدة والعملات الأجنبية والتي من بينها الدولار الأمريكي، حيث مفترض أنه يجتمع مساء اليوم من أجل تحديد الأسعار، والجدير بالذكر أنه سبق أن أبقي على سعر الإقراض لمدة ليلة فقط لنسبة 20.25%، أما فوائد الودائع كانت ليلة واحدة أيضًا ولكن نسبتها كانت 19.25%، وذلك في اجتماعه الأخير.

توقعات قرار البنك المركزي المصري سعر الفائدة

حتى الآن لم يصدر القرار من لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، وعلى أساسه زادت التوقعات من قبل الخبراء، والتي توقع الكثيرون أنه سيتم رفع الفائدة بنسبة من 1 إلى 3% من أجل ضبط الأمور، بينما آخرين توقع ثبات الفائدة، ولكن كل هذه الأمور توقعات وليست حقائق ملموسة، بل والجميع في انتظار قرار اللجنة مساء اليوم الخميس 1 فبراير 2024.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وفيما يخص سعر صرف العملات والتي على رأسها الدولار الأمريكي، فهي ثابتة ومستقرة بعمليات البيع والشراء داخل البنك المركزي المصري وباقي البنوك الأخرى عند سعر 30.85 جنيه مصري كمتوسط سعر، أما الأمر مختلف في السوق الموازية والذي تخطي 65 جنيه.