بالفيديو طالبة سعودية تتعرض للاعتداء في أمريكا… سفارة المملكة تكشف الحقيقة

وسط حالة من الجدل التي شهدتها الساعات القليلة الماضية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو بالمملكة العربية السعودية، والخاصة بتعرض طالبة سعودية للاعتداء بالضرب والأذى في ولاية شيكاغو الأمريكية.

الحقيقة بشأن تعرض طالبة سعودية للاعتداء في أمريكا

وكشفت اليوم السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك القنصلية العامة في ولاية هيوستن حقيقة تعرض طالبة سعودية للاعتداء، بعد الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

مواقع التواصل الاجتماعي تنشر تعرض طالبة سعودية للاعتداء

وكانت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام السعودية قد أشارت إلى تعرض فتاة سعودية لاعتداء لفظي وجسدي بدافع عنصري، خلال تواجدها ودراستها بإحدى المدارس بمدينة شيكاغو.

وأوضحت السفارة السعودية خلال بيانها أنها قامت على الفور بمتابعة الأمر بالتنسيق مع القنصلية العامة في هيوستن، وأيضا تم التواصل الفوري مع السلطات الأمريكية.

السفارة تنفي أنها طالبة سعودية

وبينت السفارة والقنصلية أنه لا يوجد هناك صحة لما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي السعودية بشأن أن الضحية التي تعرضت لهذا الاعتداء مواطنة سعودية.

وأكدت السفارة السعودية أيضا أنها لم تتلق أي بلاغات خلال الساعات الماضية عن تعرض أي من مواطنيها لأي اعتداء من أي نوع سواء بالمدارس أو بغيرها.

السفارة عبر“ إكس ”نقوم بالمتابعة

وأوضحت السفارة السعودية والقنصلية العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، عبر حسابها الرسمي على منصة“ إكس”، أنها ستقوم بمتابعة الأمر والوقوف على كافة التفاصيل الخاصة به، من أجل معرفة كل الحقائق المرتبطة بالحادثة، مؤكدة على حرصها وحرص المملكة الدائم على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات السعودية في كافة الأراضي الأمريكية.

السفارة #السعودية في #أمريكا: إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل بشأن تعرض طالبة في إحدى المدارس بمدينة #شيكاغو لاعتداء لفظي وجسدي ذو دوافع عنصرية وما تمت الإشارة إليه بأن الضحية هي (مواطنة سعودية)، نفيد أنه لم تتبين أي معلومات تشير إلى أن الضحية سعودية#صحيفة_المواطن pic.twitter.com/BM0co3Urg5 — صحيفة المواطن (@almowatennet) February 1, 2024

طالبة سعودية محجبة تتعرض

لاعتداء عنصري داخل مدرسة

في شيكاغو أظهر مقطع #فيديو اعتداء طالب

أميركي على طالبة سعودية

بسبب ارتدائها الحجاب داخل

مدرسة متوسطة وأظهر الفيديو الطالب وهو يهاجم

زميلته في الفصل ويدفعها بعنف

إلى الخزانة ويتسبب في سقوطها

على الأرض#أمريكا#تدري#السعودية pic.twitter.com/i6wWgS6D8A — تدري (@tadriuknow2) February 1, 2024

السعوديون يطالبون بالمتابعة والتأكد من جنسية الطالبة

كما أكد عدد كبير وقطاع عريض من المواطنين السعوديين عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة متابعة الأمر، والوقوف على كافة الملابسات والتأكد من جنسية الطالبة التي تم الاعتداء عليها، وحال ثبت أنها سعودية الجنسية لا بد من اتخاذ إجراء حازم وصارم.