اون لاين HD.. تابع مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 10 Selahaddin Eyyubi مترجمة وجميع القنوات الناقله

يتساءل محبي الدراما التركية عن مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 10 فهو من المسلسل التي أحدث تفاعلًا كبير بين المتابعين خاصة الجماهير في الدول العربية، فهو من امسلسلات التي تضم كافة الأحداث التي توجد في حياة القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي والدولة الأيوبية التي قام بإنشائها، حيث تتضاعد الأحداث بشكل ملحوظ خلال الحلقات الماضية، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على الأحداث المتوقعة في الحلقات القادمة، والقنوات التي تقوم بنقل المسلسل بشكل حصري.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 10

أحدث مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 10 ضجة كبيرة للغاية منذ أن تم عرضه بداية من شهر نوفمبر الماضي لعام 2023، حبث إنه يضم جميع الأحداث والملاحم التاريخية التي مر بها القائد صلاح الدين في حياته إلى أن وصل إلى فتح بيت المقدس، فهو من المسلسلات التركية التي يفضلها عدد هائل من متابعي هذه الدراما، وتكون مواعيد عرضه كما يلي:

يتم بث الحلقة العاشرة بشكل حصري حلقة أسبوعيًا خلال يوم الأثنين في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

كما أنه يعرض بتوقيت السعودية في تمام الساعة الثامنة مساءًا خلال يوم الأثنين أيضًا.

يتم عرض المسلسل مرة أخرى باللغة العربية في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، والسعودية في تمام الساعة الحادية عشر.

القنوات الناقلة لمسلسل القائد صلاح الدين

يوجد عدد من القنوات الفضائية التي تعمل على عرض المسلسل على شاشتها بشكل حصري إلى الجميع، حيث تكون تلك القنوات كما يلي:

1- قناة تي آر تي

تعد القناة الأصلية لعرض المسلسل ويكون ذلك خلال يوم الأثنين من كل أسبوع في المواعيد المذكورة سابقًا، ويكون ترددها كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل التصحيح: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

2- قناة الفجر الجزائرية

تعد تلك القناة إحدى القنوات العربية التي تعرض هذا النوع من المسلسلات، وتأتي كل ثلاثاء في المواعيد المذكورة أيضًا، ويكون ترددها كما يلي: