على كام النهاردة. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الان الخميس 2024/2/1 في جميع البنوك والسوق السوداء

يعتبر أسعار الدولار من أكثر الأمور المتعلقة بالكثير من الأشياء، ويتابع العديد من المواطنين سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن، وقد تم التوضيح بأن أسعار الدولار تختلف من مكان إلي أخر حيث أنه يكون أعلى سعر في السوق السوداء، ويوجد الكثير من الأشخاص التعرف على التفاصيل الكاملة الخاصة بأسعار الدولار، سنتعرف على كافة التفاصيل فى السطور التالية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الان

تعتبر العملات الأجنبية وخاصة الدولار هي المتحكمة في العديد من الأمور واحتياجات الأشخاص في الدولة، ويتساءل العديد منهم على سعر الدولار مقابل الجنية المصري الآن وقد تم توضيح الآتي:

أوضح البنك المركزي أسعار الدولار وهي كالاتي 30.75 للشراء، بينما البيع 30.85 جنية مصري.

واختلف سعر الدولار في السوق السوداء عن البنك المركزي، فقد تم التوضيح بأن متوسط سعر الدولار في السوق السوداء حوالي 68.1 جنية مصري، ويمكن ان يصل سعره إلى 68.83 جنيه مصري.

أسباب ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء

بعد أن تم التعرف علي السعر الصحيح للدولار مقابل الجنية المصري سواء في السوق السوداء وفي البنك تساءل العديد من الأشخاص على الأسباب الرئيسية في هذا الارتفاع، وقد تم توضيح الاتي: