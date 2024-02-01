نتيجة نت.. لينك نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع natiga-4dk.net

المرحلة الثانوية من أهم المراحل التعليمية التي تمر على حياة الطالب، حيث أنها تحدد مستقبل الطالب ككل من الناحية الجامعية، ويتساءل العديد من الطلاب على نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024 حتى يتمكنوا من التخطيط الجيد للمرحلة الثانوية الخاصة بهم، وقد ردت وزارة التربية والتعليم بكافة التفاصيل كل ما عليك متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل الكاملة.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه سيتم البدء في اعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024 في يوم الأربعاء الموافق 31-1-2024، وقد تم التوضيح أنه يمكن اتباع الخطوات التالية للتعرف على النتيجة:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على الرابط التالي اضغط هنا

اختيار الاستعلام على النتيجة من الشاشة الرئيسية للموقع.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الخاصة بالطالب، ويجب اختيار المرحلة التعليمية المقيد بها الطالب.

كما يجب اختيار المحافظة، والضغط على الفصل الدراسي الأول.

يلزم على الطالب اختيار العام الدراسي 2023-2024، وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات يتم الضغط على عرض النتيجة.

وسيتم عرض كافة نتائج الطلاب على الشاشة.

كيفية توزيع درجات الطلاب للمرحلة الثانوية

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور على الطريقة الصحيحة التي يتم اتباعها لتوزيع درجات الطلاب، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم الآتي: