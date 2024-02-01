اخبار زي السكـر.. زيادة المعاشات قبل شهر رمضان ما الحقيقة + وزارة المالية تكشف موعد زيادة المعاش القادمة

يتزايد البحث خلال الاونة الاخيرة عن حقيقة زيادة المعاشات قبل شهر رمضان، حيث يتساءل قطاع كبير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر فبراير، وكانت آخر زيادة للمعاشات في شهر سبتمبر 2023 بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع قيمة منحة غلاء المعيشة لاصحاب المعاشات البالغ عددهم 10.5 مليون مواطن وذلك لتوفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم خلال الازمة الاقتصادية الراهنة، ونقدم اليكم خلال سطور المقال موعد صرف الزيادة على المعاشات.

حقيقة زيادة المعاشات قبل شهر رمضان

أوضح رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدري أن زيادة المعاشات والمرتبات تكون مع بداية الموازنة العامة الجديدة، ولذلك من المقرر ان ترتفع نسبة المعاشات بقيمة 15% مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2024، وقد يكون هناك استثناء مثل العام الماضي والذي وجه فيه الرئيس برفع قيمة المعاشات في شهر ابريل مع بداية شهر رمضان لمحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، ولكن حتي الآن لا يوجد مصدر رسمي أكد على زيادة المعاشات قبل حلول شهر رمضان المبارك والزيادة ستكون في موعدها في شهر يوليو القادم، ويمكن الاستعلام عن موعد زيادة المعاشات عبر زيارة موقع الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

نص قانون التامينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 على بداية صرف المعاشات مع بداية كل شهر ميلادي، ولذلك من المقرر ان تبدأ الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية في صرف معاشات شهر فبراير يوم الخميس 1 فبراير 2024، ولقد وفرت الحكومة عدة طرق يمكن بها صرف المعاش منعا للتزاحم وتتمثل فيما يلي: