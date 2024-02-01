“الفراخ ولعت نار ” .. ارتفاع جنوني في سعر الفراخ اليوم الخميس 1 فبراير 2024 اول مره في التاريخ يصل لهذا الرقم!! شكلها مفيش فراخ تاني!!

كثير من المواطنين يتساءلون عن أسعار الدواجن في مصر بعد زيادة الأسعار الملحوظة في بداية هذا العام، فقط حدث استقرار في سعر الدواجن خلال الأسبوع الماضي، وقد بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعه 83 جنيه، وفي السوق المحلي يصل من 90 جنيه وحتى 92 جنيه، وسوف نقوم بتوضيح أسعار الدواجن والبيض ليوم الخميس 1 فبراير 2024 من خلال السطور التالية.

اسعار الدواجن اليوم

لقد لاحظ المواطنون نوع من الاستقرار في أسعار الدواجن خلال الأسبوع الماضي، وسنقوم بعرض أسعار الدواجن اليوم الخميس 1/2/2024 من خلال النقاط التالية:

وصل سعر الفراخ الأمهات في أرض المزرعة حوالي 55 جنيه، بينما وصل سعرها في السوق المحلي مبلغ 66جنيه.

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء في السوق المحلي حوالي 90 جنيه، بينما سجل سعرها في أرض المزرعة 83 جنيه للكيلو.

سجلت سعر كيلو الفراخ الساسو في أرض المزرعة حوالي 95 جنيه، ويبلغ سعرها في الأسواق للمستهلك 102 جنيه للكيلو الواحد.

سجلت أسعار الفراخ البلدي في أرض المزرعة مبلغ 90 جنيه للكيلو، بينما وصل سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق مبلغ 100 جنيه.

بلغ سعر البانيه في بعض المحلات حوالي 200 جنيه للكيلو الواحد، حيث أنه قد وصل سعره خلال الأسابيع الماضية القليلة 160 جنيه للكيلو الواحد.

وصل سعر أوراك الفراخ البيضاء مبلغ 90 جنيه، و 100 جنيه للكيلو الواحد.

سجلت أسعار القوانص والكبد 90 جنيه، و 100 جنيه للكيلو الواحد في بعض المحلات.

وصل سعر كيلو الأجنحة 45 جنيه، و 46 جنيه في بعض المحلات.

اسعار البيض

أسعار البيض اليوم الخميس 1/2/2024 جاءت على النحو التالي: