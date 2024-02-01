“برقم الجلوس” استخراج حالاً نتيجة الشهادة الإعدادية السويس الفصل الدراسي الاول عبر موقع نتبجة نت

تم صباح اليوم الخميس المصادقة رسمياً على نتيجة الشهادة الإعدادية السويسوذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوي، السكرتير العام، وأحمد الوزيري، السكرتير العام المساعد، وياسر عمارة، مدير تعليم السويس وقد بلغت 81.2%، وقد بلغت نسبة النجاح في نتائج الثالث الاعدادي المهني 96%وقد صرح ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، بأن الانجاز البارز يعزى إلى جهود الطلاب المجتهدين والملتزمين واجتهاد المعلمين في توضيح المناهج الدراسية.

نتيجة الشهادة الإعدادية السويس

أشاد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بالنجاح الكبير الذي حققه طلبة الشهادة الإعدادية، والذي يأتي نتاجاً لجهود أبنائنا الطلاب والتزامهم بالدراسة، وكذا جهود معلميهم وأولياء أمورهم وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 14436 نجح منهم 11841 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح في مدارس التعليم المهني 100%، والمكفوفين 66.67%، وصُم وضعاف السمع 100%، وطلاب التربية الفكرية 100%. وقدم المحافظ التهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية. وأعرب محافظ السويس عن تقديره لجهود القائمين على العملية التعليمية، من معلمين وإداريين، لجهودهم المخلصة في رعاية أبنائنا الطلاب، وتقديم تعليم جيد يساهم في إعدادهم لمستقبل أفضل.

استخراج نتيجة الصف الثالث الاعدادي السويس

يمكن لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالسويس، الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، فور اعتمادها مباشرة وذلك عبر موقع بوابة السويس الإلكترونية. او من خلال موقع نتيجة نت وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالسويس، أن البوابة ستتيح للطلاب والطالبات خدمة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك وقد شدد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على ضرورة الالتزام بالشفافية الكاملة أثناء تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.