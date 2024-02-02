هــذا نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس اليوم السابع | نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري

يترقب آلاف الطلاب والطالبات نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية للفصل الدراسي الاول 2023/2024، وذلك بعد مرور أكثر من اسبوع تقريبا على نهاية امتحانات منتصف العام الدراسي ولم يصدر موعد رسمي لاعلان النتيجة، ولقد اعلن قطاع التعليم بالازهر استمرار عمليات تصحيح الاوراق بمراكز الكنترول في المحافظات وفور الانتهاء من رصد وتجميع الدرجات سوف تكون متاحة عبر بوابة الازهر الشريف، هذه المنصة التي تسهل على الطلاب فرصة الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها ولذلك ازدادت استفسارات طلاب الشهادة الاعدادية عن رابط النتيجة وهذا ما نقدمه اليكم عبر فقرات المقال.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024

أنهي الطلاب اختبارات الفصل الاول للشهادة الاعدادية الازهرية يوم الاربعاء 24 يناير الماضي وبعدها بدأت مباشرة تصحيح الاوراق لمختلف المواد الدراسية والتي من المقرر ان تستمر من 10 حتى 14 يوما، وبعدها يتم رصد وتجميع الدرجات واعداد كشوفات الناجحين لتكون جاهزة للاعتماد من وكيل التعليم في الازهر الشريف ويمكن للطلاب الحصول عليها عبر بوابة الازهر الالكترونية، وتقدم للاختبارات نحو 177109 طالب وطالبة موزعين على اللجان في كافة المحافظات، ومن المقرر ان يتم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية في نهاية الاسبوع المقبل.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية الازهرية

يتم توزيع درجات الفصل الدراسي الاول الشهادة الاعدادية بالازهر كما يلي:

الثقافة الاسلامية: 20 درجة.

اللغة العربية: 100 درجة.

اللغة الانجليزية: 40 درجة.

مادة العلوم:40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

الرياضيات: 60 درجة.

مادة القرآن الكريم: 40 درجة.

مادة الفقه: 50 درجة.

مادة اصول الدين: 100 درجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية بكل سهولة من خلال بوابة الازهر الالكترونية فور اعتمادها قبل ظهورها بالمعاهد، ويمكن اتباع الخطوات التالية الاستعلام عن النتيجة: