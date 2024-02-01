“برقم الجلوس” استخراج نتائج التوجيهي التكميلي بالاردن 2024 نتائج الثانوية العامة موقع توجيهي جو

استخراج نتائج التوجيهي التكميلي بالاردن 2024 من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية يهتم الكثير من الطلبة وأولياء الأمور في الاطلاع عليها، وذلك من أجل الاطمئنان إلى الدرجات التي حصل عليها الطالب في الاختبارات، حيث إن هذه المرحلة هي عامل أساسي ومهم في تحديد إمكانية الالتحاق بالكليات التي يرغب بها الطالب ولهذا يرغب الجميع في تحقيق أعلى نسب النجاح ممكنة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه النتائج خلال ساعات قليلة.

استخراج نتائج التوجيهي التكميلي بالاردن 2024

بإمكان جميع الطلاب استخراج نتائج التوجيهي التكميلي الاردن 2024، وذلك عبر الموقع الرسمي التابع للوزارة من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم بالأردن.

أو انقر على لينك www.tawjihi.jo

قم بتسجيل بيانات الطالب إسمه ورقم جلوسه في الحقول المخصصة لها.

بعدها اضغط على زر الإستعلام عن النتيجة.

انتظر بضع لحظات.

تظهر أمامك النتيجة على الشاشة.

نتائج التوجيهي التكميلي في الاردن

ويستطيع جميع الطلاب في مختلف أنحاء المملكة الهاشمية الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي في الاردن 2024 وذلك عن طريق الرسائل النصية القصيرة، حيث تتيح الوزارة هذه الخدمة من خلال إرسال الطالب رقم جلوسه على الرقم 1411، وبعدها سيتم إرسال النتيجة في رسالة إلى الطالب بمجرد الإعلان الرسمي عن ظهورها، وقد صرحت الوزارة أنه لم يعد يتبقى على إعلان النتيجة سوى القليل، حيث لم يعد يتبقى سوى رصد الدرجات وتجميعها من خلال الوزارة، وتسعى المنظمة التعليمية إلى توفير العديد من الطرق المجانية والبسيطة التي تساعد الطلاب في الاستعلام عن نتائجهم سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال الرسائل النصية والاهتمام بتوفير أكثر من طريقة للاستعلام عن النتيجة، هو توزيع الضغط الذي قد يكون على الموقع الالكتروني بسبب زيادة البحث عن النتائج عليه، وبالتالي يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم بأكثر من طريقة دون مواجهة أي مشاكل.