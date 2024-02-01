الآن نتيجة الشهادة الاعدادية بالسويس الترم الأول2024.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الملايين من المصريين يبحثون الآن على نتيجة الشهادة الاعدادية بالسويس الترم الأول 2024 وذلك بعد انتهاء الطلبة والطالبات من امتحاناها منذ اسبوع تقريبا ومنذ ومن ذلك الحين فالجميع ينتظر نتيجة الصف الثالث الاعدادي بفارغ الصبر ويترقبون ذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، حيث يعلم الجميع أهمية نتيجة الترم الأول في الشهادة الاعدادية والتي تكون عامل مساعدا في الحصول على الدرجات المتميزة في الترم الثاني ومن ثم الإلتحاق بالثانوي العام الذي يعد هو طريق المستقبل.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالسويس الترم الأول 2024

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح 83.5%، حيث بلغ عدد المتقدمين لفترة امتحانات الاعدادية بمدارس السويس 14322 طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح بالصم والبكم 93.33% بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس المهنية والمكفوفين 100%، وقد قدم صقر التهنئة والمباركات للطلاب الناجحين المتفوقين وناشد الطلاب بمواصلة النجاح والتفوق ورفع راية المحافظة لأعلى وشدد على القائمين على المنظومة الإعلامية بمواصلة تقديم المجهود للارتقاء بالمنظومة التعليمية للمحافظة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالسويس

يمكن لكم اعزائى الطلاب الاستعلام على نتيجة الثالث الإعدادي بالسويس عبر موقع نتيجة نت او موقع عبر بوابة السويس الإلكترونية وذلك من خلال الضغط على أى منهما واتباع الخطوات التالية: