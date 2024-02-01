بسرعة سجل الآن على رابط وزارة الحج والعمرة www.nusuk.sa بعد تخفيض سعر الحج بمقدار 653 ريال سعودي

تم الإعلان عن أسعار باقات الحج 1445 من قبل وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، كما قامت الوزارة بتحديد أربع باقات مختلفة تتناسب مع احتياجات المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى ما سبق فقد تم أيضا تخفيض سعر الحج بمقدار 653 ريال سعودي عن السعر الأصلي.

وإليك تفاصيل وأسعار الباقات المتاحة

1. الباقة الأولى: تكلفتها 5274 ريال سعودي .

2. الباقة الثانية: تكلفتها 5792 ريال سعودي .

3. الباقة الثالثة: تكلفتها 6215 ريال سعودي ، وهي مخصصة للأبراج السكنية في المملكة العربية السعودية.

4. الباقة الرابعة: تكلفتها حوالي 3235 ريال سعودي.

كيفية التسجيل في رحلات الحج على رابط وزارة الحج والعمرة

للتسجيل في رحلات الحج على رابط وزارة الحج والعمرة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة أو استخدام منصة نسك.

2. اختر خيار “حجز جديد” إذا لم تقم بحجز الحج من قبل عبر الموقع.

3. قبل التسجيل، قم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع.

4. حدد الباقة التي ترغب في حجزها بعد قراءة جميع التفاصيل الخاصة بها.

5. قم بإضافة المرافق الذين سيصاحبونك في الحج، سواء كانوا في المملكة العربية السعودية أو في بلد آخر.

6. قم بإدخال بيانات حسابك البنكي.

7. اختر طريقة السداد التي تناسبك من بين الخيارات المتاحة.

8. اضغط على خيار “حجز الحج”.

9. ستتلقى رسالة تأكيد عملية الحجز على هاتفك المحمول.

منصة نسك للوصول والتسجيل في رحلات الحج على رابط وزارة الحج

يمكنك التسجيل في رحلات الحج عبر منصة نسك عن طريق الهاتف المحمول، ومنصة نسك هي المنصة الإلكترونية التي توفرها وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية لتسهيل إجراءات الحج والعمرة.

كيفية الوصول إلى منصة نسك

يمكنك تنزيل تطبيق نسك على هاتفك المحمول من متجر التطبيقات المناسب لنظام التشغيل الخاص بجهازك (مثل متجر Google Play لنظام Android أو متجر App Store لنظام iOS).

عند تثبيت تطبيق نسك على هاتفك المحمول، يمكنك استخدامه للتسجيل في رحلات الحج وتحديد الباقة المناسبة وإدخال المعلومات اللازمة، يتيح لك التطبيق أيضا متابعة حالة طلبك والحصول على المعلومات المهمة والتحديثات المتعلقة برحلتك.