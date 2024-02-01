natiga.edudk.net رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية الترم الأول، صرح ناصر شعبان، وكيل وزارة التعليم محافظة الدقهلية بأنه من المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول الدقهلية 2024 خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، حيث لا يزال المصححون يعكفون على تصحيح الأوراق الخاصة بالمواد الباقية، ويذكر أن انتهت امتحانات إعدادية الدقهلية الترم الأول 2024 يوم 24 يناير الماضي.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القليوبية

اشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بأنه يجري مراجعة ومتابعة المواد التي تم تصحيحها، وأن هناك حرصًا على إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 بسرعة خلال الأيام القادمة، حيث يتم تصحيح أوراق إجابات الطلاب بدقة تامة بيتم بعد ذلك رصدها ومراجعتها.

وأضاف ناصر شعبان بأنه فور الانتهاء من كافة أعمال المراجعة لأوراق إجابات الطلاب سيتم اعتمادها من قبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ليتم رفعها بعد ذلك على موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية 2024

يعد رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية من الموضوعات الرائجة بين الطلاب والطالبات، وخاصةً مع قرب ظهور النتيجة، ويمكنكم الآن الاستعلام عن الدرجات في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات الآتية:-