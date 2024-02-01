moe.gov.jo نتائج اختبارات التوجيهي 2024 الاردن عرض نتيجة الثانوية العامة

تعد نتائج اختبار التوجيهي في الأردن من أهم النتائج ومواضيع البحث في الوقت الحالي التي يبحث عنها الكثير من الطلبة والطالبات، حتى أن هذه النتيجة أصبحت على وشك الظهور، خاصة بعد انتهاء وزارة التربية والتعليم من فحص ورصد جميع الدرجات الخاصة بأوراق الإمتحانات، على أن يستطيع كل طالب وطالبة الحصول على النتيجة الخاصة به في تمام الساعة السادسة مساءً وفقًا لما تُعلن عنه الوزارة.

خطوات استخراج نتائج التوجيهي 2024

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الإستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2024 بالأردن، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

بعد ذلك الذهاب إلى نتائج الطلاب.

تحديد الفصل والصف الدراسي.

ثم يتم تحديد المحافظة.

إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس.

الضغط في النهاية على زر “بحث”.

ليتم الكشف عن نتيجة جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

شروط التقديم في امتحانات التوجيهي التكميلي 2024

ولكي يتمكن كل طالب وطالبة من التقديم في امتحانات التوجيهي التكميلي بالأردن، لابد من انطباق الشروط الأتيه:-