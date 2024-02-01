لينك www.tawjihi.jo نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الاردن برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

معرفة نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الاردن حيث يتم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية والذي يبحث عنه عدد كبير من الطلاب، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الهاشمية عن أنها ستقوم بتوفير النتيجة على الموقع الإلكتروني الرسمي، وذلك فور الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق وتتميز المرحلة التوجيهية بأن لها أهمية خاصة عند الطلاب، حيث إنها تمكنهم في الدراسة بأفضل الكليات بالأردن وذلك وفقا لتنسيق الكليات والجامعات لذلك هي تعد من أهم المراحل.

لينك نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الاردن

معرفة نتائج التوجيهي التكميلي الاردن 2024 عبر موقع توجيهي جو، حيث تحرص الوزارة على تقديم إجابة عن جميع التساؤلات التي تدور في ذهن الطلاب، ولهذا صرحت بأن هذه النتيجة ستكون متوفرة للطلاب في مطلع شهر فبراير، وسيتم توفيرها بشكل إلكتروني حتى يتمكن الطلاب من التعرف على معدلاتهم في جميع الاختبارات بسهولة، وتعد هذه المرحلة بمثابة تمهيد للطلاب لكي يتمكنوا من الانتساب لأهم الجامعات وقد صرح الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم الأردنية بأنه تم مشاركة ما يزيد عن 81 ألف طالب في هذه الاختبارات، وهذا العدد يشمل طلاب فروع التعليم الأكاديمي والتعليم المهني.

موقع نتائج التوجيهي التكميلي الاردن 2024

معرفة نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الاردن تتم عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وإليكم خطوات الاستعلام فيما يلي: