“طـلع ملفـات pdf” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة منصة مظلتي الالكترونية كشوفات جوجل درايف بالاسم رباعي

خلال الساعات الاخيرة يزداد الاقبال على محركات البحث لمعرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك بعدما اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بشكل رسمي عن اسماء المستفدين من الوجبة الاخيرة في برنامج الرعاية الاجتماعية، وتستقبل الوزارة شهريا آلاف الطلبات المقدمة من المواطنين والتي يستغرق مراجعتها والتحقق منها مدة طويلة، وتحرص الحكومة على تقديم المساعدة والعون للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل لمساعدتهم في الحصول على حياة كريمة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، ويتساءل قطاع كبير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وهذا ما نوضحه لكم خلال سطور المقال.

شروط القبول ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يتقدم آلاف المواطنين بتقديم طلب الحصول على الدعم لمساعدتهم في شراء الاحتياجات الاساسية وتحسين وضع المعيشة، ولهذا وضعت معايير محددة يتم على أساسها قبول طلب التقديم حتي تضمن وصول الدعم الى الفئات المستحقة، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

أن يكون الشخص المتقدم حاملا للجنسية العراقية ويقيم داخل حدود العراق بشكل كامل.

العمر بالنسبة للرجال يتراوح بين (18- 60) عاما أما السيدات (15-55) عاما.

عدد افراد الاسرة لابد ألا يقل عن 4 أفراد.

ينبغي أن يكون من الفئات المستحقة للدعم (الارامل والأيتام والمطلقات، أسر الشهداء، ذوي الاعاقة الجسدية والعقلية، الاسر الفقيرة محدودة الدخل).

عدم امتلاك اصول عقارية او سجلات تجارية وليس لديه دخل مادي ثابت من الحكومة.

كما يجب أن يكون مسجلا لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وتقديم جميع الاوراق والمستندات المطلوبة.

وفي كثير من الاحيان يتم رفض طلب المواطنين بسبب حصوله على دعم آخر مقدم من الحكومة او عدم استيفاء كافة الاوراق والشروط المطلوبة من البرنامج.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

تباشر وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية حاليا مراجعة استحقاق طلبات المواطنين المتقدمين في صرف الدعم المادي ويتم اختيار الاسماء وفقا للشروط والأحكام، ويمكن للمواطن الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال اتباع الخطوات التالية: