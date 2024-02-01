“من هنا”.. رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الأردن tawjihi.jo برقم الجلوس

يسود اهتمام واسع بين طلاب الأردن وأسرهم حول كيفية الحصول على رابط نتائج الثانوية العامة التكميلية لعام 2024 في الأردن، ينتظرون بفارغ الصبر موعد إعلان النتائج، الذي ستحدده “وزارة التربية والتعليم الأردنية”، ليتمكنوا من الاطلاع على نتائجهم فور صدورها، تعتبر هذه النتائج عاملاً حاسماً لتسجيل كل طالب في الكلية التي طالما حلم بها خلال سنوات دراسته، فيما يلي، سنقدم لك كافة المعلومات الضرورية عن رابط نتائج التوجيهي التكميلي للوصول إلى نتيجتك بشكل دقيق وموثوق.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الأردن

قامت “وزارة التربية والتعليم الأردنية” بتوفير رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الأردن، وذلك ليتمكن كافة الطلاب من معرفة نتائجهم بمجرد صدورها، ويمكنك الدخول على الرابط ومعرفة النتيجة عبر الخطوات الآتية:

القيام بزيارة موقع “وزارة التربية” والتعليم الأردنية من هنا.

اختر خدمة نتائج الطلاب من الموقع.

الضغط على الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2024.

القيام بتحديد تخصص الطالب ( علمي أم أدبي).

تسجيل المحافظة التي يتبع لها الطالب.

كتابة “رقم الجلوس” الخاص بالطالب.

الضغط على زر ” البحث”، ثم انتظار ظهور النتيجة.

موعد صدور نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن 2024

بعد تصريح “وزارة التربية والتعليم” الأردنية عن رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الأردن، قامت بتحديد الموعد المحدد لصدور النتيجة لكي يكون كافة الطلاب على استعداد تام، وسوف تُعلن الوزارة رسميًا عن النتائج يوم الخميس بتاريخ 1 فبراير 2024 في تمام الساعة السادسة مساء.

معرفة نتائج التوجيهي التكميلي لعام 2024 من خلال الرسائل القصيرة

تم التأكيد من قبل وزارة التربية والتعليم أنه بإمكان الطلاب معرفة رابط نتائج التوجيهي التكميلي من خلال الرسائل النصية، وذلك يكون عبر إرسال رقم جلوس الطالب على رقم 1411، ومن المفترض أن يتم إرسال نتيجة الطالب فور صدورها.

ووفرت الوزارة للطلاب هذه الخدمة في سعي منها إلى مساعدة الطلاب بشكل علمي وتسهيل عملية الحصول على النتائج، وأيضًا لتقسيم عدد الطلاب بين الموقع والرسائل النصية، وذلك من شأنه أن يُقلل الضغط على الموقع، ويساعد جميع الطلاب من الحصول على نتائجهم بسهولة وسرعة.