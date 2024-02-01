الآن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة نتائج الفصل الدراسي الأول

الآن ظهور لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة والتي تأخرت عقب ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لمعظم محافظات الجمهورية والتي تم الإعلان عنها عبر موقعكم البديل.

يمكنكم متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس لمختلف محافظات الجمهورية اضغط هنا.

كما يمكنك متابعة نتيجة الفصل الدراسي الأول بمحافظة القاهرة من خلال الرابط هنا، وكذا نتيجة محافظة مطروح من هنا.

الآن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

حيث يتساءل أكثر من 116 الف من طلاب وأبناء الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة عن موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 الفصل الدراسي الأول، خاصة بعد إعلان واعتماد النتيجة بمختلف محافظات الجمهورية.

ويحمل موقع البديل رسالة طمئنه لجميع الطلاب من أبناء محافظة البحيرة وباقي المحافظات التي لم تظهر بها النتيجة بعد، حيث أن موعد إعلان ونشر النتائج قد يختلف من محافظة إلى أخرى، وهو أمر مرهون ومرتبط كليا بأعمال تصحيح الأوراق والمراجعة والتجميع وكل ما يخص الكنترول، وبعد التأكد من نهو كافة الأعمال الخاصة بالكنترول، يتم اعتمادها من المحافظ ورفعها عبر المواقع الرسمية، ورفع جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج لاعتمادها بشكل منفصل عن المحافظات الأخرى.

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة البحيرة

هذا ويقوم الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور على مدار الساعة بترقب ظهور نتائج الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة، حيث أفادت العديد من المصادر المطلعة بأنه من المقرر أن يتم مع مطلع الأسبوع القادم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة بالاسم ورقم الجلوس، وذلك من خلال الموقع الرسمي لمحافظة البحيرة ومديرية التربية والتعليم، فور اعتمادها من نائب محافظ البحيرة.

أكثر من 116 ألف طالب وطالبة في ترقب للنتيجة

من الجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتائج الإعدادية البحيرة التيرم الأول بلغ 116 ألف و689 طالب وطالبة، حيق قاموا بأداء الامتحانات خلال الأسبوع الماضي أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية بمحافظة البحيرة 3167 طالب وطالبة، كما بلغ عدد طلاب التربية الخاصة بالشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 56 طالب وطالبة.

البوابة الإلكترونية والموقع الرسمي لمحافظة البحيرة لاعلان نتائج الشهادة الإعدادية

يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية للتمكن من الوصول إلى النتيجة فور ظهورها وتفعيل الرابط الإلكتروني من خلال الخطوات البسيطة التالية:

الدخول على البوابة الإليكترونية لمحافظة البحيرة من هنا، ويتم اختيار نتائج الامتحانات.

ثم كتابة رقم الجلوس.

النقر على زر عرض النتيجة.