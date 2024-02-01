رابط الاستعلام عن نتائج التكميلي 2024 الأردن …. وزارة التعليم الأردنية

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط الاستعلام عن نتائج التكميلي 2024 الأردن، التي أصبحت من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور التي تعيش حالة من القلق والتوتر بعدما أعلنت وزارة التعليم الأردنية عن الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس الأردنية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج التكميلي الأردن 2024 ……

موعد الإعلان عن نتائج التكميلي 2024 الأردن

حيث صرح وزير التعليم الأردني أن الوزارة انتهت من تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب في جميع المدارس، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التكميلي 2024 الأردن مساء الخميس الموافق 1 فبراير 2024، وتحديداً في الساعة السادسة مساءً وأشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن أسماء أوائل الطلبة، مشيراً إلى أن حوالي ما يقرب من 81.416 طالب وطالبة تقدموا في هذه الدورة.

رابط الاستعلام عن نتائج التكميلي 2024 الأردن

وأكد وزير التعليم العراقي أن الطلاب يمكنهم وبكل سهولة الإستعلام عن نتائج التكميلي 2024، من خلال الرابط الالكتروني التابع لوزارة التعليم الأردنية أو من خلال اتباع الخطوات الآتية: