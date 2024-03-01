4 زيت و6 سكر!! نصيب الفرد من التموين| سعر “الزيت والسكر” شهر مارس + جدول اسعار السلع التموينية شهر رمضان

ينتظر الملايين من المواطنين صرف نصيب الفرد من التموين مع بداية شهر مارس، ويترقبون بفارغ الصبر بصرف الدعم التمويني في ظل ارتفاع اسعار السلع الغذائية في الاسواق والمحلات التجارية، ويتساءل كثير منهم خاصة أصحاب الدخل المحدود عن اسعار السلع التموينية ونصيب المواطن من السلع مثل الزيت والسكر، ولعل السؤال الأكثر انتشارا حاليا هل ارتفعت قيمة دعم التموين للمواطن ام تظل ثابتة كما هي، ونجاوب خلال سطور المقال عن كافة التساؤلات التي قد تتبادر الي ذهن المواطن فتابعوا معنا.

نصيب الفرد من التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بداية صرف السلع التموينية في أكثر من 40 الف منفذ في جميع المحافظات بداية من يوم الجمعة 1 مارس وتستمر طوال الشهر، وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين استمرار صرف السلع بالقيمة المخصصة لكل مواطن دون تغيير وهي 50 جنيه وكذلك بالنسبة للعيش فيحصل كل مواطن عن 5 ارغفة تصرف يوميا، ويأتي هذا في ظل جهود الحكومة لتوفير السلع الغذائية لاكثر من 64 مليون مواطن مسجلين على الدعم التمويني بقيمة اجمالية تصل الي 4 مليار جنيه شهريا، واليكم نصيب الفرد من التموين:

صرف زجاجة زيت خليط 800 مللي للفرد الواحد والحد الاقصى المسموح به لكل بطاقة هو اربعة زجاجات.

صرف كيلو واحد من السكر المعبأ الفرد وبحد اقصى 6 أكياس على البطاقة.

اسعار السلع التموينية شهر مارس 2024

تحتوي قائمة السلع التموينية على 31 سلعة مختلفة في جميع منافذ الجمهورية وتصرف حسب نصيب الفرد من التموين، واليكم اسعار بعض السلع الاساسية كما يلي؛