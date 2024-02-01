رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 الترم الأول… نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري نصف العام بوابة الازهر

يبحث العديد عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 عبرمحركات البحث الاجتماعي وخاصة بعد انتهاء الاختبارات، وتعد من أبرز النتائج الهامة لأنها تحدد بها مصير الطلاب، ومن المتوقع أنه سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة من خلال رقم الجلوس باتباع بعض الخطوات البسيطة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالإعلان عن النتيجة من خلال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 وذلك بعد أن يتم اعتمادها بطريقة رسمية من خلال بوابة الأزهر الرسمية ويتم ذلك من خلال اتباع الطريقة التالية :

النقر على بوابة الأزهر الشريف أو من خلال موقع نتيجة نت الإلكتروني.

انقر بعد ذلك على أولياء الأمور.

اضغط بعد ذلك على نتائج الامتحانات.

حدد بعد ذلك نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

أدخل بعد ذلك رقم الجلوس في الخانة المخصصة.

أدخل المنطقة التي تقيم فيها.

انقر بعد ذلك على استعلام.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024

تم الإعلان من قبل قطاع المعاهد الأزهرية عن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 حيث تم الكشف عن نتائج الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء عمليات كنترول الشهادة الإعدادية، وكذلك عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات، ويليها مراجعة شاملة للتصحيح ورصد الدرجات بشكل نهائي، وأخيرًا يتم اعتماد النتائج بشكل رسمي.

ومن جانب آخر لابد الإشارة إلى درجات التصحيح لشهادة الإعدادية الأزهرية حيث يتم تصحيح مادة أصول الدين من 100 درجة، واللغة العربية من 100 درجة أيضا، وأما الرياضيات ستكون 60 درجة، و أما الفقه يتم تصحيحه من 50 درجة، وبينما القرآن الكريم يكون من 40 درجة،

وأما الدراسات الاجتماعية تكون من 40 درجة، وبينما مادة العلوم 40 درجة، واللغة الأجنبية أيضا 40 درجة، وبينما الثقافة الإسلامية 20 درجة، ويجب على الطلاب الحصول على الدرجات المناسبة في الشهادة الإعدادية الأزهرية.