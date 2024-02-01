عبر الاسم أو رقم الجلوس فقط.. خطوات كشف نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبحضور وزير التربية والتعليم عن موعد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام 2024 في جميع المحافظات المصرية، حيث سيعلن الوزير عن النتائج مشيراً إلى أسماء الناجحين الأوائل وفقاً للإحصائيات الرسمية التي تصدرها الوزارة، والتي تحدد الدرجات اللازمة لتحقيق نسبة النجاح، ويمكن البحث عن النتائج باستخدام الاسم أو رقم الجلوس فقط، يأتي هذا الإعلان كخطوة هامة لإتاحة فرصة للطلاب وأولياء الأمور للاطلاع بسهولة على نتائجهم في العام الدراسي الحالي.

كيفية كشف نتيجة الثالث الثانوي عبر الاسم لعام 2024

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 بالاسم، حيث يتيح موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي هذه الخدمة عبر الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم عن طريق الرابط الرسمي المخصص

اختيار قسم نتائج الامتحانات للثانوية العامة

إدخال الاسم ورقم الجلوس، ثم اختيار “عرض النتيجة”

ستظهر نتيجة الثانوية العامة للطالب/ة بمعلوماتها الكاملة، بما في ذلك الدرجات وجميع البيانات الأخرى المتعلقة.

كشف نتيجة الثالث الثانوي عبر رقم الجلوس فقط

للاطلاع على نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام 2024 برقم الجلوس، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع بوابة الثانوية العامة عبر الرابط الرسمي

اختيار أيقونة “الإطلاع على النتيجة”

إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

النقر على “عرض النتيجة”

ستظهر نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 بما في ذلك جميع درجات وبيانات الطلاب بمجرد تنفيذ هذه الخطوات.