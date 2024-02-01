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رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الأول برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024
يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، التي بدأت تتصدر محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعدما تم الإنتهاء من الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المعاهد الأزهرية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الأول …..
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024
حيث صرح مصدر مسؤول بقطاع المعاهد الأزهرية أنه تم الإنتهاء من تصحيح أمتحانات الشهادة الاعدادية الأزرهية الترم الأول في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية، كما تم الإنتهاء أيضاً من رفع نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الأول على الموقع الرسمي على بوابة الأزهر الشريف والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:
رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024
- زيارة الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف على الإنترنت.
- ادخل على نتائج الطلاب.
- ثم اختر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الأول .
- اختر المحافظة التابع لها الطالب.
- ثم ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عنه.
- واضغط على “استعلام”.
- سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب على الفور.
خريطة توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024
- مادة أصول الدين للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة
- مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة.
- مادة الثقافة الإسلامية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 20 درجة.
- مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 60 درجة.
- مادة الفقه للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 50 درجة.
- مادة اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.
- مادة القرآن الكريم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.
- مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.