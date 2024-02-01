“نتيجة نت” اعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالقاهرة والجيزة متوفرة الان برقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظتي القاهرة والجيزة، عن نتائج امتحانات الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الجاري 2024-2023، وذلك لجميع الطلاب والطالبات الذين تقدموا للشهادة الإعدادية، حتى أن هذه النتائج يمكن الحصول عليها بالرقم القومي إلكترونيًا مما يُسهل على الجميع في إمكانية الحصول على النتيجة بكل سهولة، وفقًا لمجموعة من الخطوات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الإعدادية

أعتمد اللواء خالد عبد العالي، محافظ القاهرة نتيجة الفصل الدراسي الأول لشهادة الإعدادية بنسبة وصلت إلى 78.4% عن العام الماضي، فضلاً عن أن محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد قام سيادته بإعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بنسبة بلغت نحو 80.87%، على أن يتمكن جميع الطلبة والطالبات من معرفة استخراج النتيجة إلكترونيًا.

خطوات الإستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية في محافظتي القاهرة والجيزة، وفقًا لما يلي:-