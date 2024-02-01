الحلقة الأخيرة مسلسل حالة خاصة.. أحداث غير متوقعة في الحلقة 9 و10

مسلسل “حالة خاصة” بفارغ الصبر الحلقة الأخيرة المقرر عرضها في الساعات القليلة القادمة حيث يعد المسلسل من أكثر الأعمال التلفزيونية بحثًا على الإطلاق، ويتميز المسلسل بقدرته على جذب انتباه شريحة واسعة من المشاهدين في الوطن العربي، ويحمل في قلبه حالة خاصة تعكس مضمون الكلمة بكل تفاصيلها، ولهذا يترقب الجمهور الحلقة الأخيرة مسلسل حالة خاصة من خلال الحلقتين 9 و 10 الذي سيكون بالتأكيد مليئًا بالمفاجآت والتطورات المثيرة.

أحداث مسلسل حالة خاصة الحلقة 9

في الحلقة التاسعة من مسلسل “حالة خاصة”، تتوالى الأحداث المثيرة، حيث يعترف نديم، بأداء طه الدسوقي، للمحامية “أماني النجار”، التي تجسدها غادة عادل، بأن عمه هو رجل الأعمال محمد الوكيل، ويحكي لها قصته بالكامل، وبعد خروج جميل من المستشفى وعودته إلى المكتبة، تطلب”رام الله” الطلاق من نديم إثر تجديد إقامتها.

تكتشف ندي، سبب انضمام “يوسف” لمكتب “أماني النجار” وتتبين أنه وراء سرقة الأوراق من المكتب، تواجه أماني يوسف بهذا الفعل، وتدعو ندي زملاءها في مكتب أماني النجار إلى عشاء في منزلها، حيث يزور نديم منزل ندي ويواجه عمه محمد الوكيل.

خلال الأحداث، يطلب عز الزواج من عبير، وتوافق هي على ذلك، تجتمع أماني النجار بالمتدربين في المكتب وتكشف عن اختيارها لعز وندي ليكملا العمل معها، وتنتقل الأحداث بعد ذلك إلى دعوة عبير لزملائها في مكتب أماني النجار للاحتفال بخطبتها في منزلها، ويواجه يوسف ندي مخبرًا إياها بالأسباب التي دفعته لسرقة الورق.

الحلقة الأخيرة مسلسل حالة خاصة

في الحلقة الأخيرة مسلسل حالة خاصة، تشهد الأحداث تطورات درامية مثيرة، تظهر رام الله وهي تعلن رفضها القاطع لفكرة الزواج من خالد، وتبوح لعبير بتغير مشاعرها نحو زوجها نديم، معربة عن حبها له ورغبتها في الاستمرار معه وعدم الانفصال، من جهة أخرى، يقوم نديم بتأجير شقة ليفتتح مكتبه الخاص للمحاماة، وتساعده “أماني النجار” في الترويج له وتعريف وكلائها بمكتب نديم الجديد.

تتواصل أحداث الحلقة الأخيرة مسلسل حالة خاصة مع لقاء بين “رام الله وياسر حلمي”، زوج الفنانة غادة عادل، حيث تخبره رام الله برغبتها في البقاء مع نديم ورفضها لفكرة الانفصال، وفي مشهد مؤثر آخر، تواجه أماني النجار زوجها ياسر حلمي وتطلب منه الطلاق، وفي تطور لافت، تعترف رام الله بحبها لنديم في مشهد آخر، ويقرران معًا استمرار زواجهما.