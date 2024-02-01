“طفلك هيدعيلك”تردد قناة توم وجيري الجديد 2024.. ترددات قناة القط والفار أفضل قنوات الأطفال

ارتفعت معدلات البحث عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 خلال الساعات الأخيرة وخاصة بعد أن قررت إدارة القناة تحديثها من أجل تحسين جودة البث وزيادة قوة الإرسال عبر تغيير التردد الخاص بها، وذلك بسبب ارتفاع نسب مشاهدتها خلال الآونة الأخيرة لذلك تزايدت معدلات البحث عن التردد الجديد حيث يعتبر الأطفال الصغار القناة مصدرًا أساسيًا لمتعة من خلال عرض الرسوم المتحركة والأناشيد الترفيهية.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تعتبر القناة من أشهر القنوات المخصصة للأطفال خلال الأيام الماضية وجذبت شريحة كبيرة من الجماهير لأنها تكون مصدر ترفيه وتسلية الأطفال، والآن نتركم مع تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 عبر الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12149.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11315.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

والجدير بالذكر أن القناة تتميز بعرض مجموعة واسعة من الأفلام الكرتونية المشهورة مثل أفلام توم وجيري البارزة، إلى جانب ذلك تقدم أيضا برامج تعليمية تزيد من مهارات الأطفال العقلية والفكرية، وتساهم أيضا في تطوير القيم الإيجابية، بالإضافة إلى ذلك تقدم أيضا قصصًا كرتونية تشجع على التعاون والمشاركة.

خطوات ضبط تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يستطيع الجماهير تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة الرئيسية “Menu” على الريموت.

حدد بعد ذلك قائمة “بحث”.

اختر نوع القمر الصناعي الخاص بجهاز الريسيفر.

أدخل التفاصيل الجديدة الخاص بتردد قناة توم وجيري.

انتقل بعد ذلك إلى خيار “بحث” واضغط عليه، حيث ستظهر قناة توم وجيري ضمن قائمة القنوات.

بهذه الطريقة، سيكونون قادرين على الاستمتاع بالمحتوى الممتع لقناة توم وجيري بعد إدخال التردد الجديد على جهاز الاستقبال، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.