نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 جميع المحافظات ترم أول “8 محافظات” برقم الجلوس على موقع نتيجة نت

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 جميع المحافظات، بحث مكثف من جانب طلاب المرحلة الإعدادية عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس، حيث بدأت بعض المحافظات بالإعلان عن النتائج الخاصة بالطلبة والطالبات بالفعل منذ الساعات القليلة الماضية، ومن المعروف أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يتم إعلانها كل محافظة منفردة على حدة حيث تنهي مديرية التربية والتعليم بكل محافظة كافة تفاصيل النتيجة من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ومن ثم يقوم المحافظ باعتماد النتيجة ويتم رفعها عبر موقع المديرية الإلكتروني، ونتابع معكم من خلال السطور القادمة من هذا المقال نستعرض معكم المحافظات التي أعلنت عن النتيجة وطرق الاستعلام عنها.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 جميع المحافظات

تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول حتى الآن في ثمان محافظات وذلك بعد اعتماد النتيجة بهم، والمحافظات التي تم إعلان النتيجة بها حتى الآن هي: –

محافظة القاهرة: تم اعتماد النتيجة من جانب اللواء خالد عبد العال بنسبة نجاح 78.4%. محافظة الجيزة: قام اللواء أحمد راشد باعتماد النتيجة بنسبة نجاح بلغت 80.87%. محافظة الإسكندرية: اعتمد اللواء محمد الشريف نتيجة الاعدادية بنسبة نجاح 83.6%. محافظة الوادي الجديد: تم اعتماد النتيجة من جانب اللواء دكتور محمد زملوط بنسبة نجاح 95.8%. محافظة مرسى مطروح: اعتمدت النتيجة في الساعات القليلة من جانب اللواء خالد شعيب بنسبة نجاح 79.3%. محافظة شمال سيناء: تم اعتماد النتيجة من اللواء دكتور محمد عبد الفضيل بنسبة نجاح 84.7%. محافظة السويس: اعتمد اللواء أ.ح عبد المجيد صقر نتيجة الترم الأول بنسبة نجاح 83.51%. محافظة بور سعيد: تم اعتماد النتيجة من جانب اللواء عادل الغضبان بنسبة نجاح 75.4%.

سيتم الإعلان عن النتيجة في باقي المحافظات على مدار الأيام القليلة القادمة، وفور ظهور النتيجة في أي محافظة سيتم تحديث هذا المقال فوراً وإعلان نسبة النجاح بها وطريقة الاستعلام عن النتيجة.

رابط الحصول على نتيجة ثالثة اعدادي 2024 الترم الأول

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 جميع المحافظات الترم الأول من خلال موقع نتيجة نت وذلك من خلال الخطوات البسيطة التالية:-