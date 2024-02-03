من هنا.. لينك الحصول علي المساعدات الظرفية 2024 الشروق والأوراق المطلوبة عبر الموقع الرسمي Social.gov.tn

يبحث العديد من الأشخاص علي منصات البحث عن طريقة الحصول علي المساعدات الظرفية 2024، وكذلك الأوراق المطلوبة والشروط والتي سنتعرف عليها في هذا المقال، فقد أعلنت وزارة الشؤون التونيسية كافة التفاصيل الخاصة بهذه المنحة، وهي محاولة من الحكومة التونيسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين ومساعدتهم عند حدوث اي ظرف مفاجئ بمبالغ نقدية، لتوفير حياة كريمة لهم طبقاً لبعض الشروط وياتي ذلك تزامناً مع غلاء الأسعار والأزمة الأقتصادية العالمية، بسبب الحروب الدولية.

الأوراق المطلوبة للحصول علي المساعدة الظرفية

حددت وزارة الشؤون التونيسية بعض الأوراق المطلوبة لأن المنحة ليست لكافة الشعب ولكنها مقتصرة فقط علي فئة معينة من الشعب التونسي، لذلك فان هناك بعض الأوراق المطلوبة لكي يتم فرز المتقدمين وأختيار الفئة الأكثر أحتياجاً للمنحة.

الأوراق التي تثبت فقد المنزل

عمل نموج طلب يوضح تفاصيل الأسرة ورب الأسرة

صورة شهادة عمل الأب

أذا كان هناك شخص من ذوي الأحتياجات الخاصة يقوم باحضار كافة الأوراق التي تثبت ذلك

أذا كان أحد أفراد الأسرة متوفي يجب تقديم اوراق الوفاة

شهادة ميلاد أفراد الأسرة

صورة عقد الزواج

مفردات مرتب حديثة

شروط الحصول علي المساعدات الظرفية

المساعدات الظرفية تقدم للاسر الأكثر أحتياجاً من الشعب التونسي، لذا فقد حددت الوزارة بعض الشروط الواجب توافرها ليتم الحصول علي تلك المساعدة مثل: