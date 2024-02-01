“متاح الآن”.. رابط نتيجة تالتة اعدادي بالاسم 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت في القاهرة والسويس والجيزة وجميع المحافظات

تصدرت رابط نتيجة تالتة اعدادي بالاسم 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة وذلك بعد ظهور النتيجة في بعض محافظات جمهورية مصر العربية مثل الجيزة والقاهرة ووادي النيل وشمال سيناء وبورسعيد، والجدير بالذكر أن هذه النتيجة من أبرز النتائج الهامة المصيرية التي يتحدد بها مستقبل الطلاب خلال المراحل التعليمية المقبلة، ولهذا سوف نوضح كافة التفاصيل عن النتيجة، وطريقة الاستعلام عنها.

رابط نتيجة تالتة اعدادي بالاسم 2024

يبحث العديد من الطلاب عن رابط نتيجة تالتة اعدادي بالاسم 2024 خلال الساعات الماضية، وقد تم الإعلان عن النتيجة تدريجيا في المحافظات بعد انتهاء عملية التصحيح وتسجيل الدرجات حيث ظهرت أولًا في القاهرة ثم الجيزة ثم بورسعيد ويليها الوادي الجديد، وأخيرا بمحافظة الإسكندرية، ويمكن الطلاب الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية من خلال إدخال رقم الجلوس والاسم الخاص بهم، ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال رابط النتيجة الخاص بالمحافظة عبر الخطوات التالية:

النقر على موقع نتيجة نت.

اختر المرحلة التعليمية التي ترغب في الاستعلام عنها.

اختر نتيجة الشهادة الاعدادية 2024.

حدد بعد ذلك الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

أدخل رقم جلوس الخاص بالطالب للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الحالي.

انقر على “استعلام” للحصول على النتيجة.

نتيجة تالتة اعدادي بالاسم 2024

أعلنت الوزارة عن رابط نتيجة تالتة اعدادي بالاسم 2024 لنتمكن الطلاب من الحصول على النتائج، ومن جانب آخر أن

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أصدر قرارا بالإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي حيث بلغت نسبة النجاح 83.6%.

وأكد أيضًا أن فترة التظلمات ستبدأ في 3 فبراير وتستمر لمدة أسبوعين، وكما أشار أيضا إلى مشاركة 104,000 طالب وطالبة من مختلف مدارس المحافظة في الاختبارات حيث قدم 103,420 تلميذًا اختبارات منتصف العام.

من خلال رابط نتيجة تالتة اعدادي بالاسم 2024 يمكنك الحصول على درجاتك في كافة المواد الاساسية والغير مضافة للمجموع، حيث تم الاعلان عن النتيجة في عدة محافظات “القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، السويس،…”، لتحصل عليها برقم الجلوس فقط.