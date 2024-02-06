«خبر رايق مفيش بعد كدا ».. هم فقــط المستفيدين من العلاوات الخمسة + اخبار سعيدة قبل شهر رمضان

مؤخرا تزايد البحث عن المستفيدين من العلاوات الخمسة والتي أعلنت عنها الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تحدد صرف العلاوات لأصحاب المعاشات والذين تقاعدوا في الفترة بين شهر يوليو 1987 حتي يونيو 2006، ويأتي هذا في ظل سعي الحكومة لتوفير الدعم لأصحاب المعاشات لتوفير حياة كريمة لهم وتحسين وضع المعيشة خاصة مع ارتفاع الاسعار وتدهور الوضع الاقتصادي الراهن، ولذلك يتساءل عدد كبير من اصحاب المعاشات عن موعد صرف العلاوات الخمس ومن هم الفئات المستفيدة وهذا ما نحاول الاجابة عليه خلال سطور التقرير.

المستفيدين من العلاوات الخمسة

لقد وافقت وزارة التضامن الاجتماعي على نص القانون الخاص بالعلاوات الخمس والذي يفيد بضرورة صرف زيادة على المعاش بنسبة 80% للمستحقين للعلاوة بداية من يوليو 2006 والتي لم يتم اضافتها على الراتب الاساسي حتى موعد صرف المعاش، وتفيد هذه العلاوات من خرجوا على المعاش من يونيو 1987 حتى يونيو 2006 وذلك لان هذه الفئة من المواطنين لم تحصل على العلاوات الخمس التي تضاف المعاش وتم صرفها بين الفترة بين يوليو 2020 حتى ابريل 2021 في فترة جائحة كورونا، ويستفيد أيضا من هذه العلاوات المتقاعدين من يوليو 2006 حتى يوليو عام 2015، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمس والشروط المطلوبة عبر موقع الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية.

موعد صرف العلاوات الخمس للمستحقين

من المقرر ان يتم صرف الدفعة القادمة العلاوات الخمس في شهر مارس المقبل وفقا للقانون المنظم الذي وضعته وزارة التضامن الاجتماعي، واليكم جدول صرف العلاوات للمستفيدين كما يلي: