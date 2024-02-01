اضبط الان قناة كراميش Karameesh على النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة كراميش من أهم قنوات الأطفال التي تقدم كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال، حتى أن القناة يهتم بها الكبار والصغار، وتقوم بتقديم محتوى مميز وهادف على مدار الساعة، حيث إنه يمكن مشاهدة القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، من أجل أن يتعرف عليه الجميع.

تردد قناة كراميش Karameesh أطفال

جاءت أهم المعلومات الخاصة بقناة كراميش Karameesh أطفال على النايل سات، وفقًا للبيانات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة فهو 11430.

استقطاب القناة فهو عمودي.

معدل ترميز القناة فهو 27500.

تردد قناة كراميش Karameesh عرب سات

ويسهل القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة كراميش Karameesh على العرب سات، وفقًا لما نص على الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون العرب سات.

بينما التردد الجديد للقناة فهو 11390.

معدل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.

مميزات قناة كراميش

تقدم قناة كراميش محتوى مميز وهادف على مدار الساعة، ويمكن مشاهدة جميع البرامج والأفلام والمسلسلات الطفولية والكرتونية على القناة دون ملل أو خوف، حتى أن القناة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الأشخاص ويمكن مشاهدة المحتوى مجانًا وبالكامل دون انقطاع أو دفع اشتراك كما في القنوات الأخرى، ويتم تحديث التردد الخاص بالقناة من وقت إلى أخر ليسهل القيام بإستقبالها.