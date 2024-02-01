“قدم الآن”.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz وشروط الحصول على المنحة

يعتبر رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 من أشهر الروابط التي تزايدت معدلات البحث عنها خلال الساعات الأخيرة وذلك بعدأن أعلنت الحكومة الجزائرية عن هذه المنحة من أجل دعم النساء اللاتي يعيشن في المنازل ويواجهن صعوبات اقتصادية، وتوفر هذه المنحة دعمًا ماليًا لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود وبالتالي يستطيعون مواجهة غلاء الأسعار، وكذلك من أجل تقليل العبء المالي عن هذه الأسر الفقيرة.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024

أعلنت الوكالة الوطنية عن إمكانية الحصول على تلك المنحة من خلال رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 عبر اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

النقر بعد ذلك على قسم المنحة المخصصة للمرأة المقيمة في المنزل.

وأدخل بعد ذلك الولاية التي ينتمي إليها المتقدمة.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة.

ارفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة إلى جانب ذلك طلب المتقدمة عبر الموقع.

اضغط بعد ذلك على كلمة “إرسال” لتأكيد التسجيل.

وتلك الخطوات تسهل على المتقدمات التقديم على المنحة من أجل الحصول على الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الجزائرية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمساهمة في تحسين ظروفهن المالية.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024

بعد أن استعرضنا رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024، لابد الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية بالجزائرحددت شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024، ومن أبرزها:

أن يكون عمر المتقدمة أكثر من 15 عامًا.

أن تكون حاصلة على الجنسية الجزائرية.

بالإضافة إلى إقامتها بشكل دائم في الجزائر.

عدم امتلاك عمل وعدم حصولها على دخل شهري.

إلى جانب تلك الشروط لابد من تجهيز بعض المستندات المطلوب للراغبين في التسجيل في تلك المنحة، وهي :

نسخة من محل إقامة المتقدمة.

صورة من شهادة الميلاد للمواطنة.

نسخة من بطاقة الهوية.

يمكنك الدخول إلى رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 وتقديم بياناتك من أجل الاستفادة من الدعم الحكومي المقدم من الحكومة الجزائرية للمرأة الغير عاملة، حيث يتم التقديم عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والتي تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.