موقف رونالدو النهائي.. تشكيلة النصر وأنتر ميامي اليوم 1/2/2024 وجميع القنوات المجانية الناقلة HD

يبحث العديد من محبي كرة القدم عن تشكيلة النصر وأنتر ميامي اليوم حيث ستنطلق المباراة اليوم الخميس 1/2/2024 ضمن منافسات بطولة كأس الرياض الودية التي تقام بالسعودية وهي مباراة مرتقبة حيث وصفها الدون كريستيانو رونالدو بانها مباراة الرقصة الأخيرة حيث سيتواجد فيها ليونيل ميسي، وأعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب نادي النصر السعودي تشكيل الفريق لمواجهة أنتر ميامي والتي سنستعرضها معكم في السطور القادمة

تشكيلة النصر وأنتر ميامي اليوم

تضم بطولة كاس الرياض الودية فريق الهلال السعودي ونادي النصر السعودي بحضور كرستيانو رونالدو ونادي أنتر ميامي الأمريكي بحضور ليونيل ميسي، ويبحث عشاق نجمي كرة القدم رونالدو وميسي عن تشكيلة النصر وأنتر ميامي اليوم وخاصةً عشاق الدون كرستيانو رونالدو حيث يبحثون عن أمكانية تواجده في المباراة حيث أثار كاسترو الشكوك عندما أعلن أن الدون يخوض المرحلة الأخيرة من برنامج التاهيل الخاص به بعد أصابته والتي جعلته يغيب عن التدريبات الجماعية واليك التشكيلة المتوقعة لنادي النصر ضد أنتر ميامي:

في حراسة المرمي: دافيد أوسبينا

يتكون خط الدفاع من: اليكس تيليس و سلطان الغنام و عبدالاله العمري و ايمريك لابورت

يتكون خط الوسط من: مارسيلو بروزوفيتش و عبدالمجيد الصليهم و علي الحسن

يتكون خط الهجوم من: محمد مران و أندرسون تاليسكا و أوتافيو

موعد مبارة النصر ضد أنتر ميامي

يواجه نادي النصر السعودي نادي أنتر ميامي الأمريكي في يوم الخميس الموافق 1/2/2024 علي ملعب المملكة أرينا بالرياض في تمام الساعة التاسعة مساءً واليك أبرز القنوات الناقلة للمباراة: