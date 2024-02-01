بالصور فورد ايفرست 2024 FORD EVEREST بتصميم عصري وتجربة قيادة رائعة علي كافة الطرق

تتميز فورد ايفرست 2024 بتصميمها الفريد والأنيق، الذي يجمع بين القوة والأناقة بشكل متناغم يتيح للمستخدمين تجربة قيادة ممتعة ومريحة في جميع الظروف الجوية وأنواع الطرق، سواء كانوا في المدينة أو خارجها كما يضمن نظام الدفع الرباعي المتقدم ونظام التعليق الفعّال استقرارًا وقيادة سلسة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمغامرات البرية.

فورد ايفرست 2024 تمتاز بتقنيات متقدمة، حيث تشمل نظامًا متطورًا للترفيه والاتصال، وشاشة تعمل باللمس عالية الدقة، ومجموعة من وسائل السلامة الحديثة.

القوة والأداء في فورد ايفرست 2024

فورد إيفرست 2024 هي سيارة SUV متعددة الاستخدامات تأتي مع مجموعة من الميزات والمواصفات التي تجمع بين الأداء والراحة وإليك بعض الجوانب الرئيسية لقوة وأداء هذه السيارة:

نوع دفع العجلات: دفع رباعي، مما يعني توفير قدرة على التحكم في مختلف الظروف الطرقية.

حجم المحرك: 2.3 لتر، مع 4 أسطوانات.

قوة المحرك: 296 حصان، وهو رقم يشير إلى القوة الكبيرة التي يمكن أن توفرها السيارة.

ناقل الحركة: أوتوماتيك بـ 10 سرعات، مما يسهم في توفير تجربة قيادة سلسة واقتصادية.

استهلاك الوقود: 12.6 كم/لتر، وهو رقم جيد يشير إلى كفاءة استهلاك الوقود.

التصميم والراحة

مصابيح أمامية وضباب: مصابيح أمامية بتصميم مشابك C ومصابيح ضباب أمامية لزيادة الرؤية في ظروف الضباب.

تصميم الشبك الأمامي: شبك أمامي عريض بتصميم حديث يعزز مظهر السيارة.

التجهيزات الداخلية: فتحة سقف بانورامية لتعزيز الإضاءة الطبيعية في المقصورة وزجاج أمامي مصفح عازل للصوت لتقليل الضوضاء الخارجية.

العجلات: عجلات قياس 18 بوصة لتحسين الراحة والأداء على الطرق المختلفة.

إضاءة: مصابيح LED تعمل بالنهار وخلفية LED لرؤية جيدة في جميع الظروف.

الأمان والسلامة في فورد ايفرست 2024

تتمتع فورد إيفرست 2024 بمستوى عالي من الأمان والسلامة، حيث حصلت على تصنيف خمس نجوم من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، وتصنيف Top Safety Pick+ من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) وإليك بعض أبرز مواصفات الأمان والسلامة في إيفرست 2024:

6 وسائد هوائية توفر حماية إضافية للركاب في حالة الحوادث.

يساعد في حماية السيارة من التلاعب غير المصرح به.

يسهم في الحفاظ على ضغط الهواء المناسب في الإطارات لتحسين الأداء والسلامة.

يسهم في الحفاظ على السيطرة على السيارة في ظروف القيادة الصعبة.

تقنية تساعد في تحسين أداء الفرامل للسيطرة على المركبة.

يساعد على توفير السيطرة عند القيادة في المناطق الجبلية.

يقوم بتفعيل الفرامل تلقائيًا لتجنب الاصطدام في حالة اكتشاف تهديد.

توفر فورد ايفرست مساحة داخلية وفيرة مع تصميم داخلي فاخر ومريح وبفضل ميزاتها الرائعة وأدائها القوي، تعتبر فورد ايفرست 2024 خيارًا ممتازًا للأفراد الذين يبحثون عن سيارة دفع رباعي متميزة تجمع بين الأداء العالي والراحة في تجربة القيادة.