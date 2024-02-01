سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك والسوق السوداء الخميس | الدولار عامل كام تحديث يومي

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الدولار اليوم في البنك وذلك حيث يحسم اليوم الخميس 1 فبراير 2024 البنك المركزي القرار سواء بتحرير سعر الصرف وتحديد قيمة الفائدة، حيث تشير عدة توقعات من بعض المحللين الي تثبيت سعر الفائدة على الرغم من ارتفاع الاسعار للسلع والخدمات نظرا للتضخم المرتفع، وخلال اجتماعات اللجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري تم تثبيت سعر الفائدة في 6 مرات وزيادتها فقط في مارس وأغسطس. 2023، ونقدم اليكم سعر الدولار اليوم بالبنوك عبر موقعنا البديل فتابعوا معنا.

سعر الدولار اليوم في البنك

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 1 فبراير 2024 بالبنوك مقابل الجنيه المصري وذلك رغم اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لحل ازمة الدولار اما بتحرير سعر الصرف او رفع سعر الفائدة وذلك بسبب الفجوة الكبرى بين السوق السوداء والبنوك والتي وصلت الي أكثر من 40 جنيها، ولذلك نقدم اليكم سعر الدولار امام الجنيه خلال تعاملات اليوم بالبنوك كما يلي:

البنك المركزي المصري: استقر سعر الدولار اليوم عند 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

البنك الاهلي: استقر سعر الدولار عند 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر: سجل سعر الدولار الامريكي خلال تعاملات اليوم 30.75 جنيه في تعاملات الشراء، و 30.85 جنيه في تعاملات البيع.

بنك الاسكندرية: استقر سعر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

مصرف ابو ظبي الاسلامي: استقر سعر الدولار في تعاملات اليوم عند 30.90 جنيه للشراء وعند 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

شهد اليوم سعر الدولار مستويات غير مسبوقة في السوق السوداء حيث سجل نحو 73 جنيها بفارق اكثر من 40 جنيها عن البنوك، ومن المقرر اجتماع البنك المركزي لحسم سعر الفائدة وسط توقعات الخبراء بزيادة قيمة الفائدة وخفض قيمة الجنيه للتخلص من السوق السوداء خاصة بعد اقتراب التوصل الي حلول مع صندوق النقد الدولي، وتوقع مصرفيون رفع سعر الفائدة بنسبة 3% او 5% وخفض قيمة الجنيه الى 45 جنيه لمواجهة ازمة التضخم والقضاء على السوق الموازية.